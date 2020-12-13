Канал имени Москвы превратили в стихийный каток: жители рассекают на коньках вместе с грудными детьми и собаками

Канал имени Москвы замёрз. И так совпало, что снега почти нет. Идеально ровная поверхность льда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ох и засиделся наш народ на самоудалёнке. Ох и затекли у людей спины и шеи, сидючи за компьютерами. Хочется какой-то активности. Или, как говорит молодёжь, движухи.

А тут как раз канал имени Москвы замёрз. И так совпало, что снега почти нет. Идеально ровная поверхность льда. Вот народ и повалил валом. И в эти выходные катался на коньках до глубокой темноты. Ничего не нужно. Ни лавочек, чтобы переобуться. Ни музыки как на Красной площади. Ни киосков с хот-догами. Один сплошной каток и вымощенные плитами берега. Речь идет об участке водоема недалеко от станции метро «Тушинская» (между седьмым и восьмым шлюзами).

Персонажи мелькают как на театральной сцене.

Вот щекастый пятилетний мальчишка мелко семенит ножками, держась за папину руку. За ним катятся две девицы, держа перед собой смартфоны. Волосы распущены, губки подкрашены. Очевидно, стрим снимают. Или делают селфи. Дальше появляется молодая мама, мчащаяся уверенно, быстро. Как Роднина. Держась обеими руками за ручку детской коляски. Выглядит и смешно, и страшно одновременно. Лед-то, говорят, ещё некрепкий.

Канал имени Москвы превратили в стихийный каток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подхожу к рыбакам. Житель столицы Алексей Немцов снимает с крючка очередную плотву.

- Толщина льда, - говорит, - восемнадцать сантиметров. А для безопасной рыбалки достаточно десять. Так что зря они там беспокоятся.

Пенсионер насадил на крючок пару мотылей и, символично плюнув, опустил в лунку.

- Самая ловля начнется вечером, когда эти фигуристы домой уйдут, - добавил он. - Рыба хотя и неплохо сейчас гуляет, а от коньков шарахается. Но я все равно доволен. Уже на целую сковородку набрал. Вода здесь чистая, с Волги.

Я подошел к соседней лунке и проверил глубину. Лед, действительно, толстый. Хотя и покрытый трещинами.

- Нам очень нравится простор, - говорят ещё одни гости стихийного катка Андрей и Татьяна. - Здесь гораздо проще соблюдать социальную дистанцию, о которой сегодня все так много говорят. На платных катках - там же тесно. В раздевалках полно народу. А тут выбрал пустой участок на берегу, переобулся. И вперед. Вон, некоторые даже свои стульчики приносят. Раскладные. К тому же это всё ненадолго. Скоро снег выпадет и лавочка прикроется.

Честно говоря, трудно спорить с такими аргументами. Социальная дистанция здесь и, правда, соблюдается. Представьте себе десять стандартных катков, которые соединили в один (и конца, и края не видно). Толщина льда, как мы уже сказали, внушительная.

Рыба хотя и неплохо сейчас гуляет, а от коньков шарахается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако накануне синоптики заявили, что выходить на лед все-таки рано.

- Столичные водоёмы очень коварные, - сообщил «КП» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. - В одном месте вроде смотришь, лёд толстый. А возле берега, по краям, совсем свеженький. Земля даёт тепло, плюс всякие стоки идут. Поэтому именно сейчас ходить по льду ещё рано. У МЧС такие же рекомендации. В Москве полно катков с искусственным льдом. Где жизнью рисковать не нужно. Есть инструкторы, освещение. И всё такое.

в Росгидромете бьют тревогу, пытаясь донести до москвичей, что лёд ещё недостаточно окреп Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова добавила «КП», что всю последнюю неделю в столице держались морозы ниже климатической нормы на 3-4 градуса. А это означает, что небольшие пруды, которых у нас много в Москве, уже точно замерзли. Ведь покататься на коньках народ любит не только на канале имени Москвы, но и на прудах в Покровском-Стрешневе, Измайлове, Сокольниках и в других парках. Фоторепортаж с катка-водоема смотрите тут.