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После концерта Макса Барских бару в центре Москвы грозит штраф на миллион

Рассказываем, какие еще ночные заведения могут закрыть из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Концерт артиста Макса Барских прошел с нарушениями мер профилактики COVID-19

Концерт артиста Макса Барских прошел с нарушениями мер профилактики COVID-19

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Московскому бару Memo Dine&Bar грозит крупный штраф или приостановка деятельности за организацию концерта артиста Макса Барских с нарушениями мер профилактики COVID-19 и работу в ночное время.

- По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 0.00, - рассказал главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.

Владельцу бара теперь грозит штраф до 1 млн рублей либо остановка работы заведения на три месяца — ориентировочно до 13 марта 2021 года.

Контролирующие органы столицы отмечают, что поведение артистов и организаторов таких концертов в условиях пандемии вызывает вопросы.

- В условиях пандемии проявляется несознательность. Стремление к получению прибыли становится важнее безопасности людей, - считает Дмитрий Комаров.

Коронавирусная инфекция продолжает атаковать столицу, в городе ежедневно заболевает около 6000-7000 человек, при этом владельцы ночных заведений устраивают вечеринки, концерты и продают столько билетов будто пандемия уже закончилась.

Московскому бару Memo Dine&Bar грозит крупный штраф или приостановка деятельности за организацию концерта артиста Макса Барских

Московскому бару Memo Dine&Bar грозит крупный штраф или приостановка деятельности за организацию концерта артиста Макса Барских

Фото: СОЦСЕТИ

Топ вечеринок, после которых могут закрыть ночные заведения в Москве:

- ресторан «Кайф» на Большой Дмитровке, владельца Моргенштерна могут оштрафовать на 1 млн рублей за вечеринку в ресторане для тик-токера Дани Милохина,

- ресторан «Balzi Rossi» на Кудринской площади хотят закрыть после шумной вечеринки по случаю Дня рождения телеведущей Виктории Бони,

- караоке-клуб Royal Arbat за то, что продолжал работать после 0.00, в заведение не пускали сотрудников МВД, им удалось пройти через черный вход — внутри был полный зал посетителей,

- клуб Adrenaline Stadium был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 во время концерта группы «Кипелов». В настоящее время пломбы по опечатованию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатование,

- ресторан Bla Bla Bar, где во время концерта певца Niletto гости не соблюдали социальную дистанцию. Заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

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