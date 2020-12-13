В Москве ищут мужчину, устроившего стрельбу по прохожим в детском саду

Проводятся розыскные мероприятия для установки личности стрелявшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице ищут неизвестного мужчину, который начал стрельбу по прохожим в Тихвинском переулке на территории детского сада № 1501. Рядом расположены лицей и школа. О стрельбе рассказал пострадавший москвич, который сам пришел в отделение полиции.

- Это произошло еще 11 декабря около 17.30. На территории детского сада не было детей. Мужчина услышал несколько хлопков, а затем почувствовал толчок в области левого плеча, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Когда он снял верхнюю одежду, то нашел там пулю от пневматической винтовки. Медицинская помощь мужчине не понадобилась, он даже не стал обращаться в больницу.

- Уголовное дело мы возбудили по данному факту. Проводятся розыскные мероприятия для установки личности, - добавили в полиции.