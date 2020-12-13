Полиция разыскивает стрелявших из окна Maybach на Тверской улице в центре Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные полицейские разыскивают неизвестных, которые открыли стрельбу из окна дорогого автомобиля Maybach на Тверской улице в центре Москвы. "Комсомольская правда" выяснила подробности в пресс-службе МВД.

- В полицию около 19.45 поступил звонок от очевидцев. Они слышали на Тверской улице хлопки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как рассказали столичные полицейские, на место выехали их коллеги. Пострадавших на месте не обнаружено. Очевидцы рассказали, что видели проезжающую элитную машину Maybach из которой неизвестный якобы стрелял прямо из окна.

- В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение автомобиля, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Напомним, полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу по прохожим в детском саду. Об инциденте сообщил москвич, который находился 11 декабря около 17.30 на территории детского сада.

- Мужчина услышал несколько хлопков, а затем почувствовал толчок в области левого плеча, после чего обнаружил пулю. Медицинская помощь ему не понадобилась. Уже возбуждено уголовное дело, продолжается поиск стрелявшего, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.