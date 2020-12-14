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Транспортный каркас улучшает экологию Москвы

Комплексное решение дорожных проблем меняет качество жизни горожан
Елена НАЗАРОВА
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Комплексное решение дорожных проблем меняет качество жизни горожан

Комплексное решение дорожных проблем меняет качество жизни горожан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоростные шоссе, кольцевые магистрали, хорды, рельсовые наземные и подземные маршруты. Без всего этого сегодня невозможно представить такой огромный мегаполис, как Москва. Столице нужна связка всех транспортных артерий и систем города. Именно таким решением и стал транспортный каркас Москвы (из чего он состоит - см. «На заметку»). С его помощью обеспечивается комплексный подход к решению дорожных проблем города. А это в свою очередь приводит к общему развитию столицы. Рецепт уже помог многим крупными городам мира разрулить транспортный коллапс. По такому же плану действует и Москва.

На заметку.

На заметку.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

Никто не станет спорить, что экология и транспорт связаны напрямую. Чем меньше машин гоняет по столичным улицам, тем меньше они портят воздух. С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса. Главной задачей стало снижение загрязнения атмосферы автомобилями. Новый транспортный каркас Москвы и активное дорожное строительство помогают этого добиться.

«Можно выделить ключевые факторы, имеющие прямой экологический эффект в виде снижения выбросов, - сказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Связность транспортного каркаса обеспечивает снижение перепробега транспортных средств. Появляются новые, более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от автотрасс города».

Легче дышать помогают не только новые развязки и хорды. Благодаря комплексной транспортной политике столичных властей в последние 10 лет большинство жителей Москвы и Подмосковья пересаживаются на общественный транспорт. А именно на МЦК, МЦД, в целом на рельсовые скоростные маршруты.

ПРОБОК СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

В последние годы Москва активно поехала. Об этом говорят отечественные и иностранные эксперты. Например, среднее время в пути на общественном транспорте от МКАД до центра города сократилось в 2019 году по сравнению с 2010 годом с 67 до 56 минут. Пробок становится меньше, машины едут равномерно. Вредные выбросы перестают отравлять воздух (см. «Цифры»).

Цифры.

Цифры.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

К тому же в столице системно обновляется и сам транспорт. В первую очередь общественный. Приоритет отдается электрическим видам передвижения. К примеру, с 2018 года в Москве работают сервисы по аренде самокатов, в основном электрических. Сегодня пользователями совершено более 2 миллионов поездок. На городских дорогах с каждым годом больше электробусов. При этом продолжается обновление грузового и автобусного парка, улучшенного не ниже 4 - 5 экологического класса, и контроль качества моторного топлива.

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