"Отобрали даже наушники": россиянина жестоко избили и ограбили в такси

Сейчас полицейские изучают записи с городским камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поездка на такси закончилась для москвича весьма печально. Около десяти часов вечера в субботу, 12 декабря, 47-летней мужчина остановил желтый автомобиль такси в самом центре столицы, на улице Проспект Мира. Водитель сразу согласился взять заказ, после чего мужчина сел на переднее пассажирское сиденье. Только спустя несколько минут он заметил: в машине есть еще один человек. Поначалу мужчина на заднем сиденье сидел тихо. А потом началось.

- Жить хочешь - отдавай все ценное, - стал угрожать незнакомец, как только машина такси выехала на Каширское шоссе.

Расставаться с кошельком москвич не хотел. Он попытался вызвать полицию, но в этот момент на него напали.

- По словам заявителя, его несколько раз ударили кулаками по голове. После этого незнакомец с заднего пассажирского сиденья забрал у него кошелёк с 17 тысячами рублей и барсетку с двумя мобильными телефонами, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка УМВД.

У бедняги отняли даже наушники от телефона и просто выбросили его из машины такси на Каширском шоссе. В итоге кто-то из прохожих вызвал избитому мужние скорую. Диагноз: сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Спустя сутки пострадавший написал заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, - пояснили в пресс-службе полиции.

Пока установить личность таксиста и таинственного незнакомца с заднего пассажирского сиденья не удалось. Пострадавший пассажир такси не успел запомнить госномер машины, а сам заказ сделал не через мобильное приложение, а по старинке, проголосовав на дороге. Сейчас полицейские изучают записи с городским камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, таксист и преступник были в сговоре.

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