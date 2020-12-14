«Я молю о прощении»: киргиз, который жестоко избивал сына и заставлял его отжиматься, отправился в колонию на три с половиной года

Эмилбек Жунусов вину признал, а мать мальчика до последнего защищала мужа- тирана

Спустя восемь месяц после того, как в соцсетях был опубликован жестокий ролик с пытками шестилетнего мальчишки родным отцом, в Москве суд вынес приговор обвиняемому. Уроженец Киргизии Эмильбек Жунусов все это время провел в СИЗО. Поначалу мужчина отрицал вину, которая, учитывая наличие видео, была очевидной. А потом вдруг изменил показания и раскаялся. Во время оглашения приговора, 14 декабря, в зале Кунцевского суда в скромном мужчине, который на судью боялся и взглянуть, сложно было узнать изверга с видеоролика.

Напомним, видео в соцсети выложила родная тетя мальчика. Женщина устала смотреть как брат избивает племянника, а другого способа защитить мальчишку просто не нашла. На жутких кадрах крепкий мужчина сначала кулаками, а потом металлической трубой лупит шестилетнего сына. Мальчуган ревет, закрывает голову руками. Но отца, словно с цепи сорвавшегося, не остановить. Он наносит удар за ударом и это не оплеухи: бьет со всей дури и заставляет сына делать отжимания от пола. Когда папашу-тирана задержали, на теле ребёнка были обнаружены синяки и ссадины. По версии следствия, сына Эмилбек Жунусов бил регулярно. В итоге, против мужчины в апреле этого года возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ " Истязание несовершеннолетнего".

В суде показания против Эмильбека решилась дать только тетя мальчика. А вот супруга-тирана, которой и самой ни раз доставалось от мужа, защищала его как могла. Сам Эмильбек во время слушаний давил на жалость.

- Я виноват. Я дурак. Полностью раскаиваюсь и молю сына и суд о прощении, - почти рыдал мужчина.

Но суд не простил.

- Приговором Кунцевского районного суда города Москвы Эмилбеку Жунусову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В Москву с женой и сыном мужчина переехал в 2018-м году. Жили в съемной квартире на западе столицы. После ареста мужа, женщина одна воспитывает сына.