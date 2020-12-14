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Общество

В детдомах Москвы стало меньше сирот

Для тех, кто остался без родителей, стараются найти новую семью
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Для тех, кто остался без родителей, стараются найти новую семью

Для тех, кто остался без родителей, стараются найти новую семью

Фото: Евгения ГУСЕВА

"Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети". Многие знают знаменитую песенку Мамонтенка из любимого мультика, в котором малыш ищет маму. А для тех, кто помогает детям-сиротам найти новую семью и уютный дом, эта строчка звучит чуть иначе - "Ведь так не должно быть на свете...".

За последние годы в столице все чаще дети, оставшиеся без родителей, живут не в интернатах и детдомах, а в семьях (см. "Цифры").

Сегодня, 14 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".

"Это самая светлая, добрая работа, посвященная нашим детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, - сказал Собянин. - Это их надежда - ваша любовь. Конечно, лучше, чтобы как можно меньше детей-сирот было в нашем городе. И мы делаем все возможное. За последние годы мы серьезно изменили подход в этой работе. Первое, что нужно сделать: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать все возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей. Несмотря на это, все равно какое-то количество детей остается без родителей и большинство из них раньше находились в наших детских домах. Понятно, что детские дома Москвы - одни из самых лучших по оснащенности, по персоналу, по уходу за детьми. Это казалось в свое время тоже большим достижением. Но все-таки, несмотря на это, самое лучшее - когда дети воспитываются в семье. Я высказываю слова глубокой благодарности приемным семьям, которые воспитывают в Москве тысячи и тысячи детей. Не просто содержат их, а именно воспитывают, обеспечивая им образование, воспитание, уход за ними и самое главное - семейную доброту и душевность.

ЧЕМ НАГРАДИЛИ

Премия вручается в Москве с 2014 года. За прошедшие годы её лауреатами стали 15 семей, 10 общественных и культурных деятелей, 27 организаций.

Лауреаты премии получают нагрудный знак, диплом и памятный знак – статуэтку, изображающую летящего аиста и беззащитного ребёнка (автор – народный художник России А. Рукавишников).

Кроме того, лауреаты премии в номинации "Лучшая семья года" награждаются денежной премией в размере 1 миллион рублей каждой семье.

КОГО ОТМЕТИЛИ

Лауреатами премии 2020 года в номинации "Лучшая семья года" стали:

- семья Бари Игоря Ростиславича – 6 приемных детей;

- семья Зачесовой Светланы Валерьевны и Леочко Константина Эдуардовича – 5 детей, из них 4 приемных;

- семья Титовой Валентины Павловны и Титова Виктора Николаевича – 13 детей, из них 6 приемных.

Среди организаций - отдел соцзащиты населения района Преображенское Восточного округа столицы, Центр содействия семейного воспитания "Петровский парк" и благотворительный фонд "Дом с маяком" (полный список лауреатов - на mos.ru).

ЦИФРЫ

С 2010 по 2020 годы в Москве:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях выросло на 46% (в 2010 г. - 12 665 детей, в 2020 г. – 18 550 детей);

- в 3,3 раза меньше стало детей-сирот, проживающих в интернатах и детдомах (в 2010 г. - 4 371 детей, в 2020 г. - 1 317 детей).

Сейчас в семьях воспитываются 93,4% всех московских детей-сирот. А число сирот, проживающих в интернатах, за 10 лет сократилось с 25,7% до 6,6%.

За последние 10 лет на воспитание в семьи было передано 18 985 детей, в том числе 996 детей-инвалидов и 7 896 детей-сирот старше 7 лет.

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