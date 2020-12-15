На Московском НПЗ приступили к демонтажу устаревших установок переработки нефти

Фото: Стоян Васев

На Московский НПЗ «Газпром нефти» демонтируют установки прошлого поколения, которые заменил новый комплекс переработки нефти «Евро+». Работы проводятся в рамках программы экологической модернизации Московского НПЗ, в ходе которой предприятие внедряет современные технологические решения и избавляется от устаревшего оборудования. В ближайшее время планируется вывести пять установок, демонтаж которых планируется завершить в 2021 году. Старт работам дал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Московский нефтеперерабатывающий завод – это важное звено столичного промышленного комплекса, который с каждым годом становится все более технологичным, инновационным и экологичным, – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - На примере Московского НПЗ мы видим, как динамично может выполняться программа развития промпредприятия. Менее чем за 10 лет наглядно виден результат: обновлено оборудование, в производстве применяют самые современные технологии, соблюдаются высочайшие стандарты качества продукции».

«Газпром нефть» с 2011 года продолжает программу модернизации Московского НПЗ, объем инвестиций в которую до 2025 года составит 350 млрд рублей. Новые производственные и природоохранные комплексы уже позволили в четыре раза снизить воздействие на окружающую среду и увеличить выпуск продукции.

Комплекс «Евро+» на заводе работает с июля 2020 года. Самые современные технологии обеспечивают полный цикл производства: от подготовки нефти до выпуска топлива. Благодаря передовым разработкам «Евро+» установки прошлого поколения – подготовки нефти, первичной переработки, вторичной перегонки и получения высокооктановых компонентов бензина – будут демонтированы. Последовательно будут разобраны колонны, трубы, печи, вспомогательные строения. Освободившиеся площади будут задействованы для будущих проектов программы развития предприятия, в том числе направленных на повышение глубины переработки нефти.

«Московский НПЗ приступил к важному этапу программы развития завода – демонтажу оборудования прошлого поколения. Это стало возможным благодаря масштабному проекту – пуску в работу самого современного в стране комплекса переработки нефти «Евро+». Предприятие уверенно следует цели – внедрять лучшие мировые технологии производства. И благодаря этому Московский НПЗ на 80% новый завод», – резюмировал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.