Накрыть новогодний стол поможет дискаунтер

Фото: ООО «Маяк»

Уже 6 лет в Иркутской области и Забайкальском крае активно развивается сеть дискаунтеров «ХлебСоль», которая входит в состав группы компаний «Слата». В свое время запуск такого формата стал ответом на экономическую ситуацию и запрос покупателей, которые хотели приобретать продукты и другие товары по бюджетным ценам рядом с домом.

- К началу 2020 года мы открыли уже 195 универсамов. «ХлебСоль» работает в 29 городах и районных центрах, - сообщила операционный директор ТС «ХлебСоль» Татьяна Петроченко. - В целом основные задачи, поставленные перед нами в этом году, выполнены. Мы активно развивались в северных районах Иркутской области и Забайкалье. К концу 2020-го сеть расширится до 237 универсамов. В 2021 году мы планируем открыть 50 новых магазинов.

Фото: ООО «Маяк»

Секрет популярности дискаунтеров прост. В них представлен широкий ассортимент товаров по низким ценам. На полках универсамов «ХлебСоль» можно найти более 1300 наименований продукции, в том числе свыше 300 товаров собственных торговых марок (СТМ).

Анализ покупок в сети «ХлебСоль» показал, что процент СТМ в чеке достигает 54%. Популярностью пользуются собственные марки «РОСТ» и «Простой выбор». Особенно в последнее время вырос спрос на такую продукцию СТМ, как крупы, растительное масло, молоко, яйцо, кондитерские изделия, бытовая химия и другие.

С 16 декабря по 12 января включительно в дискаунтерах «ХлебСоль» можно будет приобрести товары к новогодним торжествам по приятным ценам. В акции участвуют конфеты, мясные деликатесы, напитки. Ассортимент продукции, предлагаемой в рамках акции, широк, каждый сможет выбрать все необходимое для праздничного стола.

Сейчас все больше людей по понятным причинам предпочитают домашнюю кухню. Отмечать Новый год в ресторанах тоже мало кто стремится. В этой связи покупатели стали запасаться продуктами, совершать покупки впрок. При этом люди, конечно же, ищут наиболее выгодные предложения. В сети «ХлебСоль» такие есть всегда.