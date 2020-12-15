В Москве создали "КТ-калькулятор" для оценки тяжести пневмонии по анализу крови

Данные анализов крови пациентов с диагнозом ковидная пневмония были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За девять месяцев московские врачи вылечили от коронавируса свыше 500 тысяч человек. А это полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления - данный опыт использовали для создания "КТ-калькулятора", который уже встроили в московскую систему ЕМИАС. Доступ к нему открыт не только врачам города Москвы, но и других регионов. Об это в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-калькулятор» – нейронную сеть для оценки степени поражения легких, - написал Сергей Собянин.

Говоря простым языком, данные анализов крови пациентов с диагнозом ковидная пневмония были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать, как пневмония будет развиваться у конкретного пациента: легкая, средняя, тяжелая форма. Будет также понятно: нужно ли пациента немедленно госпитализировать.

В основе нового сервиса "КТ-калькулятора" лежат технологии искусственного интеллекта, а это значит, что система будет продолжать накапливать знания и совершенствоваться. Мэр Москвы считает, что новая цифровая технология спасет немало жизней людей.

Стоит отметить, что во время пандемии резко ускорилось внедрение цифровых сервисов в работу здравоохранения Москвы. Для диагностики ковидной пневмонии врачам помогает "компьютерное зрение" – программа, которая анализирует КТ-снимок легких.

Напомним, в столице с 5 декабря началась масштабная вакцинация населения. Первыми право привиться от коронавируса получили врачи, учителя, соцработники, с 14 декабря список расширился - теперь прививку могут сделать сотрудники торговли и сферы культуры.

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