О сколько нам продуктов чудных…

Завершился первый национальный конкурс региональных торговых брендов «Вкусы России». Прошел он так лихо и получил такой большой отклик, что остается только удивляться, почему он раньше не проводился. Идея проста и затрагивает всех: расширить «гастрономическую палитру» россиян и жителей зарубежья. Все знают, например, про вологодское масло и тульские пряники. Но ведь в нашей огромной стране тысячи хозяйств и предприятий производят неимоверно вкусные блюда. Задача - их поддержать, раскрутить, стимулировать развитие и довести до прилавков и ресторанов всей страны, создать новую, более насыщенную «вкусовую карту» России. А там и до экспорта с гастрономическим туризмом недалеко.

Среди победителей как известные бренды, так и популярные только в своих регионах. Но теперь, получив официальное признание и поддержку на государственном уровне, они могут радикально расширить производство.

В адрес организатора конкурса - Министерства сельского хозяйства - поступило 508 заявок из 79 регионов страны. В народном голосовании приняли участие более миллиона человек. Больше всего заявок представили Башкирия, Московская область и Татарстан.

Учитывая интерес, проявленный к конкурсу как со стороны производителей продуктов, так и активно голосовавших гурманов со всей страны, Минсельхоз решил сделать конкурс ежегодным. Ведь страна большая, а кухня 85 регионов и 193 проживающих в ней народов очень разнообразна. Все вкусы России в один конкурс не уместишь.

Наши победители

Номинация «Нас выбирают» (народное голосование):

Бурятские буузы (позы)

Фото: Shutterstock

Не путайте с пельменями и даже с хинкали. Потому что буузы - это 33 зажима у «хвостика» и 4 мяса внутри. И не вздумайте есть вилкой - вытечет вкуснейший бульон. Только руками - аккуратно надкусите и высосите ароматный сок. И едят их так уже 400 лет.

Сыры Подмосковья

Фото: Shutterstock

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым.

Александр Пушкин. «Евгений Онегин».

В Подмосковье сыры варят более сотни предприятий. Представляете, какое разнообразие?! Как известно, чем меньше сыроварня, тем вкуснее и уникальнее сыр.

Кстати, лимбургский сыр также производился в Подмосковье.

Дагестанская баранина

16 лет работали советские селекционеры над созданием горной породы овец. Теперь это лучшее мясо, считающееся диетическим.

- Задача конкурса по выявлению «сильных» и узнаваемых региональных брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего поручения президента. Проведение конкурса «Вкусы России» в перспективе в том числе позволит решить ряд смежных задач. Это увеличение объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, развитие экспортного и туристического потенциала регионов страны и, конечно, популяризация российских брендов, повышение их узнаваемости и востребованности у потребителей.

Номинации жюри

«Из нашей деревни» (лучшие бренды территорий с населением до 3 тысяч человек):

1-е место - кологривский гусь, Костромская область

2-е место - сидиминский мед, Хабаровский край

3-е место - сыры из Сыростана, Челябинская область

«Вкусное рядом» (лучшие бренды на территориях с населением до 30 тысяч человек):

1-е место - татарский вяленый гусь

2-е место - пастила из арктических ягод, Ненецкий автономный округ

3-е место - сыр костромской

«Попробуй - полюбишь» (продукты отдельных субъектов Федерации):

1-е место - мичуринские яблоки, Тамбовская область

2-е место - чак-чак казанский, Республика Татарстан

3-е место - тувинская баранина

«Ярмарка вкуса» (продукция нескольких субъектов):

Фото: Shutterstock

1-е место - вина Кубани, Краснодарский край

2-е место - вина Дона, Ростовская область

3-е место - сосьвинская селедка, Ханты-Мансийский автономный округ

«На всю страну» (бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров):

1-е место - вологодское масло

2-е место - сыр адыгейский

3-е место - башкирский мед

«Вкус без границ» (бренды с высоким экспортным потенциалом):

1-е место - белевская пастила, Тульская область

2-е место - томское кедровое молоко

3-е место - ямальская оленина, Ямало-Ненецкий автономный округ

«Загляните на огонек» (лучшие бренды с точки зрения развития агротуризма):

1-е место - карельская форель

2-е место - крымское вино

3-е место - осетинские пироги

ВНИМАНИЕ! Подробнее о продуктах-победителях - на сайте https://russiantastes.ru/.

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