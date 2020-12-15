«Хотел пистик проверить»: в Москве поймали безработного, устроившего стрельбу из «Maybach» на Тверской

37-летнему мужчине светит уголовка, дело уже возбудили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в воскресенье, 13 декабря, звуки стрельбы услышали жители одной из многоэтажек в самом центре столицы, на улице Тверской. Очевидцы завалили звонками службу спасения и полицию. Но на месте ЧП ни стрелка, ни пострадавших спецслужбы не нашли. Опросили свидетелей и оказалось, что стрелял кто-то из элитной иномарки «Maybach». По камерам удалось отследить передвижение авто и установить его госномер. Так и вышли на стрелка. Им оказался 37-летний безработный москвич. В тот день он купил новенький пистолет. Так чего же не пострелять!?

- Хотел пистик проверить. Все же живы, - заявил москвич в свое оправдание.

По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в воздух, находясь на пассажирском сиденье в машине своего знакомого. Жертв и пострадавших действительно нет. Но это не снимает ответственности со стрелка.

- Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка МВД.

Что касается оружия, то с документами на него у мужчины все было в порядке. За стрельбу ему светит штраф до полумиллиона рублей и до двух лет лишения свободы.