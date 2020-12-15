Топ-25 в российской аграрной отрасли

Абрамченко Виктория Валериевна

Разработка мер поддержки отечественных производителей в сфере АПК на фоне рисков, вызванных мировым экономическим кризисом и распространением коронавирусной инфекции; утверждение проектов в рамках первого пакета соглашений о защите и поощрении капиталовложений; подготовка и обсуждение законопроектов, затрагивающих аграрную отрасль, - все это входит в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в ноябре 2020 года.

Лидерами рейтинга остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции до 2023 года. Документ предполагает разработку до конца первого полугодия 2021 года сценариев ускоренного развития отраслей садоводства, питомниководства и производства ягодной продукции с привлечением к этому процессу институтов развития.

Патрушев Дмитрий Николаевич

Под председательством Дмитрия Патрушева в ноябре состоялись ежегодное совещание по перспективам развития российского аграрного образования и заседание объединенного межведомственного совета по проведению лососевой путины. Кроме того, российским фермерам и сельхозкооперативам, не успевшим реализовать в этом году свои проекты на гранты, полученные в 2018 - 2019 годах, предоставлена возможность продлить сроки использования средств еще на 12 месяцев.

Гордеев Алексей Васильевич

Наиболее влиятельными парламентариями-«аграриями» среди фигурантов рейтинга остаются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (3-е место) и председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (4-е место). Они вошли в число соавторов инициатив о внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» - в части регулирования прибрежного рыболовства, а также разработали законы «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии сельского хозяйства» - в части интеграции механизма сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельхозпроизводства при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

Укрепляются позиции гендиректора «Росагролизинга» Павла Косова (с 13-го на 12-е место), вошедшего в обновленный Состав совета директоров компании. Председателем совета директоров избран первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов (5-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?».

Каждый эксперт может добавить персоналии, которые, по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться всеми участниками исследования в следующем месяце. Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

АПЭК, 2020 г.