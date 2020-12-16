Школьные дворы в Москве после пандемии: Уроки в уличных беседках, парковки для самокатов и огороды

Ул. Перовская, д. 24 и д. 37. Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Московские старшеклассники остаются на дистанционке. Столичные архитекторы придумали, как переделать старые школьные дворы. Теперь можно увидеть, какими они будут после пандемии. Например, в них появятся места для уроков на свежем воздухе на специальных площадках и в беседках, парковки для самокатов и великов, игровые и спортивные комплексы. Концепцию "Школьный двор моей мечты" разработала команда Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры (ГлавАПУ) совместно с префектурой Восточного округа.

Первыми для эксперимента уже в ближайшие год-два обновят дворы 13 школ на востоке столицы (см. адреса ниже).

- Перезагрузка существующих школьных дворов необходима, особенно учитывая то, насколько поменялся образовательный процесс и методики обучения, - объясняет Дмитрий Садков, один из авторов концепции, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры (ГлавАПУ). - Школьный двор всегда находился в стороне от образовательной программы, а ведь он может стать ее частью. Например, некоторые занятия и мероприятия можно проводить во дворе на свежем воздухе. К тому же это одно из главных мест в районе. Ежедневно школьный двор посещают минимум тысяча человек, и это пространство должно быть благоустроенным, безопасным и удобным.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

ЧТО СДЕЛАЮТ

1. Везде разделят детскую и спортивную зоны. Для первоклассников и выпускников откроют свои площадки, места для игр, активного и спокойного отдыха. Среди них по заявкам школьников может быть скейт-городок, зона воркаута, беговая дорожка, клуб по интересам.

2. В каждом дворе появятся уличные пространства для школьных событий, например, амфитеатры, а также парковки велосипедов и самокатов.

3. Дети смогут проводить больше времени на свежем воздухе. Уроки и дополнительные кружки теперь не обязательно просиживать в классах внутри здания.

4. Около некоторых школ устроят огороды, сады-атриумы, мини-сады, в том числе и для экологических занятий.

5. Педагогам тоже дадут отдохнуть на улице, устроить физкульт-разминку или просто почитать книжку на солнышке.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

В школах на ул. Первомайская, д. 65, и ул. Главная, д. 9А:

- удобные места ожидания для родителей;

- большое пространство для детских концертов, торжественных линеек, школьных акций и других событий;

- уютные зеленые зоны для спокойного отдыха.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

В школах на ул. 15-я Парковая, д. 46А-52А и Измайловский проспект, д. 115:

- беседки-навесы для обучения на свежем воздухе и индивидуальных занятий;

- площадка для выставок;

- просторная тематическая детская зона с качелями и игровым комплексом в виде корабля.

В школах на ул. Амурская, д. 6 и ул. Перовская, д. 24 и д. 37:

- парковки для велосипедов и самокатов;

- амфитеатр и площадка для творческих идей, встреч и праздников;

- беседка для внеклассных занятий разделит спортивную и игровую зоны школы на ул. Перовская, д. 24.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

В школе на ул. Новокосинская, д. 40-42А:

- среди деревьев разместят сиденья для целого класса. Пожалуй, такие учебные площадки раньше можно было увидеть чаще в зарубежных школах.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

ГДЕ ОБНОВЯТ

Необычные дворы постковидной эпохи появятся в школах Восточного округа по таким адресам (некоторые учебные заведения объединены):

- ул. 3-я Владимирская, д. 26А и д. 30А;

- ул. Новокосинская, д. 40А и д. 42А;

- ул. Амурская, д. 6;

- ул. Перовская, д. 24 и д. 37;

- ул. 15-я Парковая, д. 46А и д. 52А;

- Измайловский проспект, д. 115;

- ул. Первомайская, д. 65;

- ул. Главная, д. 9А;

- ул. Акулово, д. 43А.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

МНЕНИЕ

«Это общий тренд для современных городов»

- Сегодня в условиях виртуального образования всем не хватает общения, особенно детям, - считает Андрей Асадов, руководитель архитектурного бюро ASADOV. - Чем быстрее и интенсивнее взаимодействуют друг с другом жители, тем активнее развивается общество. Школа - это город в городе. В школе обязательно должны быть пространства в виде атриумов, амфитеатров, общественных зон. Казалось бы, у них нет определённой функции, но они становятся важными спонтанными местами для общения детей. В проектах новых школ мы всегда стараемся выделять такие зоны с элементами природной среды, освещением. Это общий тренд - трансформируемые лёгкие светлые пространства, способные гибко реагировать на любые перемены. Ведь сейчас все так стремительно меняется, быстрее, чем срок службы современных зданий. Каждый городской объект должен трансформироваться в будущем под новые потребности.

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

Фото: пресс-служба ГлавАПУ и Стройкомплекса Москвы

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