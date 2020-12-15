Москва утопает в сугробах: Улицы чистят 50 тысяч дворников и 10 тысяч уборочных машин

В ближайшие дни зима подкинет ещё снега Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коммунальные службы наводят порядок на улицах и во дворах столицы после сильного снегопада. Напомним, за минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе намело 6 сантиметров снега. А всего с начала декабря сугробы выросли до 11 сантиметров.

С первыми снежными "залпами" вечером в понедельник, 14 декабря, дворники и техника начали сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. В первую очередь на мостах, в тоннелях, на набережных, эстакадах, путепроводах, крутых подъемах и спусках, площадках торможения на автобусных остановках. Такую же обработку провели и сегодня утром во вторник, 15 декабря.

«Сейчас продолжается уборка дорог, тротуаров и дворов, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Для этого выделили необходимые силы и средства - более 10 тысяч единиц уборочной техники и 50 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков".

Прежде всего от снега чистят пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, социальным учреждениям, парковкам.

Сегодня утром рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих деталей фасадов зданий. Такие опасные участки огорожены по правилам безопасности. "Пешеходов просим быть внимательнее и не заходить за ограждения", - отметили в Комплексе городского хозяйства столицы

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