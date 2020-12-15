Беспилотники доставляют грузы в больнице в Коммунарке

В торжественной церемонии сегодня, 15 декабря, участвовали мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Московский завод "Рено" отмечает в эти дни свой 15-летний юбилей. В честь праздника на предприятии выпустили с конвейера 1,5-миллионный автомобиль. В торжественной церемонии сегодня, 15 декабря, участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Renault Россия Ян Птачек.

"Не всё было гладко в нашем городе за эти 15 лет, случались и кризисы, как в 2008 или 2014 годах, - сказал Собянин. - В 2020 году огромным испытанием стала пандемия. Тем не менее, все эти годы завод "Рено" успешно развивался, а его продукция пользовалась устойчивым спросом у потребителей. И сегодня московский завод "Рено" является одним из крупнейших промышленных предприятий города.

Завод производит не только традиционные автомобили, но и беспилотные решения по доставке различных материалов, которые уже находят применение в работе московских медицинских и других социальных учреждений.

Поздравляю коллектив предприятия с 15-летием работы и выпуском 1,5-миллионного автомобиля. Успешной работы и в следующем десятилетии".

ЧТО ВЫПУСТИЛИ

Юбилейным стал новый Renault Kaptur в сине-серебристом кузове, оснащённый двигателем ТСе 150 и CVT X-Tronic нового поколения. В мае 2020 года эта модель успешно встала на конвейер. А в июне начались официальные продажи в дилерской сети и онлайн-шоуруме.

Автомобили Renault ежегодно покупают сотни тысяч россиян. С 2005 по 2020 годы произведено 1,5 миллиона машин. В частности, налажен выпуск таких, по-настоящему, массовых моделей, как Logan и Duster, а также популярных кроссоверов Kaptur и Arkana.

ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня автомобильный завод Renault в Москве - это предприятие полного цикла по производству автотранспорта, на котором работают цеха сварки, окраски и сборки.

При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. В производстве используются 150 стационарных роботов, из которых 42 запустили в прошлом году во время создания единой линии в сварочном цеху.

На 100% автоматизирована внутризаводская логистика. Доставку и перевозку комплектующих и деталей в цехах доверили 160 автоматическим беспилотникам (automated guided vehicle – AGV). Из разработали и сделали непосредственно на заводе. Более 50 таких же тележек, сделанных в Москве, были затем переданы на другие производственные площадки компании "Рено".

В 2019 году на московском заводе работало порядка 5 тысяч человек.

Инвестиции в производство за последние семь лет составили более 18 миллиардов рублей. По соглашению с правительством Москвы автозавод получил налоговые льготы на сумму 2,8 миллиарда рублей.

ФИШКА

В 2020 году компания "Рено" предложила использовать свои беспилотники, доставляющие комплектующие в заводских цехах, для перевозки разных грузов в московских больницах.

Сейчас для эксперимента доставку постельного белья и питания с помощью беспилотников запустили в больнице № 40 в Коммунарке. Пока между корпусами летают три беспилотные тележки AGV.

Ежедневно они развозят до 1 000 кило белья, а также оперативно доставляют обеды работающим в разных зданиях медикам. Один беспилотник в сутки наматывает по больничному маршруту до 72 километров.