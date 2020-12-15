Вместо Мальдив – спа, вместо Европы – завтраки в отеле: москвичи открыли для себя туризм в городе

Ирина Розова говорит, если будут закрыты границы, то закажут с будущим мужем «свадебный» номер в The Ritz-Carlton.

Пока одни москвичи с теплом вспоминают заграничные поездки, пересматривают фотографии из европейских отелей, другие устраивают себе путешествия, не выезжая за пределы Москвы. Собрать чемодан, заселиться в столичной гостинице, ходить там на завтраки, делать спа-процедуры – такие уикенды уже становятся тренды.

- Путешествовать по отелям москвичи начали еще во время первой волны пандемии, когда люди не могли физически находиться в четырех стенах в своих квартирах. После того, как были сняты ограничения по изоляции, но еще не были открыты границы, люди хотели путешествовать, кто-то выбирал подмосковные отели, кто-то ближайшие регионы, а кто-то по отелям Москвы. К тому же накопились деньги, ведь раньше люди тратили определенную сумму на поездки. Способствовал и удаленный режим работы, и запрет на работу ресторанов после 23.00 – компании хотят встретиться, в квартирах это не всегда возможно, а в отелях, если мирно и не сильно громко, то можно. Вот так и зародился тренд на путешествия в своем городе, - рассказывает Роман Сабиржанов, председатель правления «Союза отельеров».

Как правило, люди выбирают отели в центре города, не жалеют денег на дорогие номера и с видом на Москву. «КП» собрала истории жителей, которые путешествуют по столице.

С подругами Ирина розова устроила в гостинице фотосессию в вечерних платьях.

Завтрак в постель и «Секс в большом городе» на флешке

Ирина Розова, ресторанный пиарщик:

- Это сейчас становится трендом, а я уже лет пять люблю снять номер в отеле и отдохнуть от дома. У меня рядом с домом есть DoubleTree by Hilton – это на Ленинградском шоссе. Сначала я стала ходить туда в спа, после процедур любила зайти в ресторан, а потом решила, почему бы не снять номер?

Собрала чемоданчик, меня встретили, я посетила все процедуры, красиво ужинала в ресторане, выспалась в номере. Это же такой кайф – вспомните тишину в отелях, там даже как-то пахнет по-другому, спится лучше, а какие завтраки. Вообще это очень круто, когда внутри собственного города ты желанный гость – за тобой ухаживают, кормят.

Потом я как-то предложила подругам отдохнуть от мужей. Мы собрались, заказали номер, шампанское, пиццу, суши, мороженое, взяли флешку с сериалом «Секс в большом городе» и творили, что хотели.

Однажды мы взяли вечерние платья и устроили здесь фотосессию. Сейчас мечтаю провести уикенд в отеле «Метрополь», где жили Шэрон Стоун, Пьер Ришар, Майкл Джексон или в «Национале» - тоже знаковый отель нашего города. А если границы не откроют до лета и Мальдивы будут недоступны, то скорее всего с будущим мужем закажем «свадебный» номер, например, в отеле The Ritz-Carlton.

Елизавета Енукова позвала подруг отметить День рождения в отеле, так как рестораны закрываются после 23.00.

День рождения с видом на фонарики в Столешке

Елизавета Енукова, журналист:

- Мне всегда нравился Столешников переулок, с ним связано много теплых воспоминаний, да и оформление очень красивое. Поэтому, когда я стала искать место, чтобы отметить День рождения, подумала, что хочу вид из окна с фонариками. Кроме того, рестораны в Москве уже работали до 23.00, и перспектива отмечать с друзьями в будний день, да еще всего пару часов, меня не радовала. Я забронировала номер, привезла в чемодане платье, шампанское. Днем успела сбегать на встречу в кафе, а в мое отсутствие курьеры спокойно доставили цветы и подарки в номер. Вечером приехали подруги, гуляли с музыкой где-то до двух ночи, нас никто не беспокоил, и мы вроде тоже никому не мешали. Хотя в соседнем номере, как я случайно выяснила потом, жила семейная пара. Утром позавтракала, а потом с чемоданом и цветами наперевес отправилась домой. Ничуть не пожалела, что решила праздновать в отеле. День рождения получился яркий и запоминающийся, а в условиях карантина еще и напомнил о путешествиях.

Москвичка смогла посмотреть сверху на фонарики на Столешниковом переулке.

Закутаться в одеяло и смотреть на МИД.

Ригина Мещерякова, журналист, ведущая мероприятий, путешественник:

- Безумно люблю путешествовать, с семьей мы побывали в 22 странах, в этом году успели только в Данию в феврале. А так как дома не сидится, нам повезло, что московские отели совсем не уступают зарубежным. Например, однажды я очень хотела посмотреть Парад Победы не по телевизору, и поняла, что смогу это сделать из гостиницы на Тверской. Муж сделал мне такой подарок – мы переночевали в The Ritz-Carlton 5*, а утром смогли сами почувствовать, как земля под ногами гудит от проезжающей мимо нас бронетехники.

В самом простом номере у Ригины Мещеряковой оказался вид на МИД.

В карантин, как и многие, мы были дома. Но когда пришло эмоциональное истощение от семейного быта, учебы и дистанционной работы, то решила все же поехать к подругам в Ленинградскую область. Муж предложил усилить эффект – забронировал мне номер в Azimut на Смоленской. Утром я позавтракала и к подругам отправилась отдохнувшая.

Военный парад можно смотреть из гостиницы…

… а с крыши можно увидеть даже Красную площадь.

Кстати

В столице появились гостиницы-впечатления

Активно путешествовать стало невозможно, а людям все равно нужно откуда-то получать эмоции и впечатления. Отели, у которых есть какое-то нестандартное позиционирование, как раз выиграли в этой ситуации. Один из таких примеров отель «Сказка» в Измайловском Кремле, где в новогоднюю ночь предлагает путешествие в Индию – это аутентичная кухня, национальная музыка.

Отель «Сказка» за время пандемии полностью переформатировали… Фото: skazka.asia

- Тренд на отели впечатлений зародился еще в 2019 году, но благодаря пандемии ускорился. Думаю, что в 2021 году будет массовое развитие такого формата отдыха – отели впечатлений, разные бутик-отели (маленькие отели с необычным позиционированием), - говорит Роман Сабиржанов, председатель правления «Союза отельеров».

Отель «Сказка», например, полностью переформатировали. Теперь здесь азиатская атмосфера, благовония, пальмы, официанты в индийских костюмах и повара из Индии.

… в номерах теперь картины, как в Третьяковской галерее. Правда, это копии. Фото: skazka.asia

- При этом в номерах ароматы сосны, деревянная мебель и копии картин русских художников. Вот такая странная атмосфера – Азия и Россия, все смешалось. И именно за такими необычными эмоциями к нам и приезжают молодые пары, семьи с детьми, - рассказывает Валентина Константинова, совладелец отеля «Сказка».

Отели любят даже котики. Фото: skazka.asia

ЦЕНЫ

Гостиница: DoubleTree by Hilton Hotel Moscow – Marina, Ленинградское ш., 39 стр. 1.

Стоимость номера: около 6000-7000 рублей.

Гостиница: Marriott Royal Aurora, Петровка, 11.

Стоимость номера: 7000 рублей.

Гостиница: Azimut, Смоленская улица, 8.

Стоимость номера: 3500 рублей.