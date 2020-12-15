За нарушение правил в пандемию кафе в Москве будут штрафовать по фото в соцсетях

Любая информация - фото, видео, в том числе из соцсетей, - может быть основанием для начала административного расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начать проверку столичных ресторанов и кафе контролирующие органы смогут даже по выявленным публикациям в соцсетях. Если на видео и фотографиях фиксируются нарушения масочно-перчаточного режима, то это повод начать административное расследование. Об этом начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сказал в эфире Первого канала.

- Любая информация - фото, видео, в том числе из соцсетей, - может быть основанием для начала административного расследования, - сказал Евгений Данчиков.

Все материалы будут проверяться, после собирается доказательная база. И даже по таким фактам будут составляться протоколы, которые передадут в суд для окончательного решения – штраф до 1 млн рублей либо остановка работы заведения до трех месяцев.

Напомним, что в столице могут оштрафовать бар Memo Dine&Bar из-за большого количества людей на концерте Макса Барских, закрыть могут ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади после Дня рождения телеведущей Виктории Бони, где гости не соблюдали социальную дистанцию, были без масок и перчаток. О нарушениях стало известно из соцсетей – в личных аккаунтах гости публиковали фото и видео. Не соблюдали социальную дистанцию и на концерте Niletto в ресторане Bla Bla Bar.

Евгений Данчиков также напомнил, что контролируют соблюдение масочно-перчаточного режима в барах и ресторанах не только по соцсетям, но и проводятся ежедневные рейды сотрудниками ОАТИ.

- Окончательное решение принимается в суде после совокупности доказательств, - сказал Данчиков.