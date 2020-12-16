В Москве появилась почасовая аренда Power Bank

Большинство жителей мегаполисов сегодня подвержены одной из самых популярных фобий десятилетия – номофобии (no mobile phone phobia). По данным исследования компании Honor, 53% опрошенных владельцев смартфонов в России испытывают ощутимый стресс из-за разряженного гаджета.

Tele2 поддерживает клиентов и помогает им быть уверенными в стабильной работе своего смартфона. Оператор запустил новую услугу в розничной сети – почасовую аренду Power Bank. Все портативные зарядные устройства оборудованы сразу тремя кабелями с разъемами Lighting, USB-C и micro USB. Зарядить можно не только смартфон или планшет, но и множество других электронных устройств, таких как bluetooth-колонки и наушники, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Емкость Power Bank составляет 5000mA, а сила тока – 2,1А, что позволяет заряжать практически любой смартфон менее чем за час.

Сейчас сервис доступен более чем в 400 торговых точках в Москве и области. В ближайшее время оператор планирует расширить географию услуги и запустить ее в других регионах присутствия. Использовать сервис может каждый – клиенту не обязательно быть абонентом Tele2.

Арендовать портативный аккумулятор можно с помощью специального приложения StayInTouch (AppStore, GooglePlay). Клиенту необходимо зарегистрироваться, найти на карте ближайшую станцию с зарядными устройствами, отсканировать QR-код, размещенный на ней, и дождаться выдачи батареи. Вся процедура займет менее 1 минуты. Вернуть устройство можно в любой ближайшей торговой точке Tele2, отмеченной на карте в приложении. Для этого нужно просто вставить аккумулятор в свободную ячейку, доступную для возврата станции. Сервис позволяет пользователям оставаться мобильными. Взяв Power Bank в салоне у дома, клиент может по пути на работу зарядить свой смартфон и вернуть зарядное устройство рядом с офисом.

Стоимость одного часа аренды Power Bank составит 50 рублей. При этом абоненты Tele2 получают первый час пользования устройством бесплатно. Можно сразу взять аккумулятор на сутки – тогда стоимость аренды за 24 часа составит всего 100 рублей. Максимальный срок аренды – 30 дней.

Все зарядные устройства в салонах Tele2 сертифицированы и абсолютно безопасны для гаджетов. Преимуществом для владельцев продукции Apple станет также наличие у батареи сертификации MFI (Made For iPhone/iPod/iPad).

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

«Tele2 уже давно не просто оператор связи. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов. Повседневный ритм невероятно быстрый и продолжает ускоряться. В этих реалиях смартфоны стали нашими главными помощниками: посмотреть время, уточнить температуру на улице или адрес на карте, оплатить проезд или покупку в магазине – пользователи привыкли делать это здесь и сейчас онлайн. Если в неподходящий момент заряд телефона сел, это как минимум провоцирует дискомфорт, а иногда лишает возможности заказать такси, сверить маршрут или сделать важный звонок. Чтобы защитить клиентов от таких неприятностей, мы запустили в салонах связи аренду Power Bank. Это поможет абонентам оставаться на связи в любой ситуации».

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Ежедневно более 2% столичных абонентов сталкиваются с разрядом батареи в самый неподходящий момент. Мы поддерживаем желание клиентов обратиться к своему гаджету в любую минуту и не тратить время на поиск места с доступом к зарядке. Решение о запуске услуги аренды портативных аккумуляторов в первую очередь основано на нашем стремлении сделать жизнь каждого клиента комфортнее. Мы верим, что с помощью данного сервиса нам удастся снизить уровень повседневного стресса, а возможность «оживить» смартфон в пути, без привязки к конкретному месту, позволит клиентам отвести больше времени на общение с близкими».