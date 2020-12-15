Штрафы за непристегнутый ремень и телефон: Адреса камер в Москве в 2020 году

Штрафовать за "ремень" система начала в тестовом режиме еще в феврале 2020 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже месяц поумневшие столичные камеры фотофиксации нарушений ПДД выписывают протоколы за непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона. Напомним, в тестовом режиме приборы начали работать еще в феврале 2020-го. Проверку прошли успешно и начиная с середины ноября нарушителям стали приходить «письма счастья». Сколько водителей уже попались, пока неизвестно. Статистику в столичном департаменте транспорта обещают обнародовать в конце года. Но, судя по соцсетям, нарушителей хватает.

На многочисленных форумах москвичи делятся постановлениями. Многие жалуются, мол и не знали, до чего техника дошла. Но секрета из новых функций никто не делал. Более того, уже известны адреса камер в Москве в 2020 году. Всего сейчас их восемь. Однако, власти столицы уже заявили, что список расширят уже в начале 2021-го. В перспективе распознавать ремень безопасности и разговоры по телефону научатся все столичные приборы фиксации нарушений. А их в городе уже без малого три тысячи.

Адреса камер - не секрет. Фото: ЦОДД

Напомним, при фиксации непристегнутого ремня или использования телефона во время движения штрафы придут собственникам транспортных средств, не зависимо от того, кто был за рулем машины. В первом случае придется заплатить 1000 рублей, а за разговор по мобильнику - 1500 рублей. Скидка в 50 процентов работает, если вы успеет оплатить в течение 20 дней.

Пример работы системы.

Где в Москве работают камеры, штрафующие за ремень и телефон:

Внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5;

Внутренняя сторона Садового кольца, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.;

Северо-Восточная хорда, д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца;

Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному приезду;

Мичуринский проспект, 80;

Звенигородское ш., у д. 9 по 3-му Силикатному проезду (при движении в направлении МКАД);

Проектируемый проезд 7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение;

Вернадского проспект, 7 по направлению в центр.

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