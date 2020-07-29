Во время капремонта Большой Каменный мост соберут заново

За красивыми селфи с видами на Кремль, храм Христа Спасителя и Москву-реку многие горожане и туристы приходят на Большой Каменный мост в центре столицы. Но в ближайшие два года будет не до фотосессий. Историческое сооружение начали капитально ремонтировать. Фактически во время масштабной реконструкции Большой Каменный мост соберут заново.

"За последние годы мы капитально отремонтировали 11 мостов и 12 путепроводов, - сказал сегодня, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Большого Каменного моста. - В частности, в прошлом году привели в порядок Большой Москворецкий мост. Теперь настал черед и его "собрата" – Большого Каменного моста, который за свою 80-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировался. Во время работ движение пешеходов и транспорта по мосту сохраняется".

ЧТО С МОСТОМ СЕЙЧАС

На конструкциях появились трещины и обветшали опоры. В некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. По оценкам экспертов, часть деталей моста оказалась в предаварийном состоянии – с ресурсом долговечности не более 2-3 лет. Кроме того, во время обследований обнаружили снижение реальной грузоподъемности сооружения.

За последние недели рабочие провели частичный демонтаж моста и переключение кабелей связи по временной схеме. Рядом на реке поставили плавучие платформы на барже. Ремонтом занимаются 199 специалистов и 35 машин строительной техники.

КАК ОБНОВЯТ

- отреставрируют гранитную облицовку и ограждения;

- обновят бетонные поверхности и металлоконструкции общим весом 82,8 тонны;

- заменят асфальтовое покрытие и гидроизоляцию;

- восстановят исторические витражи;

- переустроят тепловые сети, фонари, вечернюю подсветку и судоходную сигнализацию;

- отремонтируют ливневую канализацию.

Капремонт Большого Каменного моста планируют завершить до конца 2021 года. После этого сооружение простоит без серьёзного ремонта ещё 25 лет. Общий срок службы мост увеличится на 50 - 100 лет.

КАК БУДУТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ МАШИНЫ И ПЕШЕХОДЫ

Пока одна половина моста закрыта на ремонт, другая остаётся открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохраняются 2 полосы движения в каждом направлении.

ИСТОРИЯ

Большой Каменный мост перекинули через Москву-реку в 1938 году. Над проектом работали архитекторы В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх и М.А. Минкус (инженер – Н.Я. Калмыков).

Переправа соединила улицу Серафимовича с улицами Знаменка (в те годы – улица Фрунзе), Волхонка, Моховая и Боровицкой площадью (ранее – площадь Боровицких ворот).

В 2007 году мост получил статус объекта культурного наследия.

ТТХ

Длина мостового перехода – 479,7 м. Ширина моста в осях перил – 40,1 м, в том числе проезжая часть – 33,0 м и два тротуара по 3,55 м.

Высота над уровнем реки – 11 м.

ЧТО ЕЩЁ

С начала 2020 года в столице капитально отремонтировали Кутузовский транспортный тоннель и Шлюзовую набережную. Кроме Большого Каменного моста, сегодня обновляют также Электрозаводский и Фирсановский мосты, Бутырский путепровод, путепровод на пересечении Киевского направления МЖД с ТТК.

С 2020 по 2023 годы планируется провести капитальный ремонт еще порядка 120 городских сооружений.