Kent Club - новое сообщество единомышленников

Как и каждый клуб, Kent Club объединен миссией, задачами и ценностями, общими для членов клуба. Миссия Kent Club - забота о благосостоянии каждого участника. Задача: объединение предпринимателей и единомышленников для взаимовыгодного партнерства. Ценности, на которых стоит Kent Club: забота, доверие, сотрудничество, взаимоуважение, экологичность.

Kent Club объединяет людей из разных концов земного шара. Тут есть бизнесмены, люди креативных профессий и творческие личности. И каждый находит для себя возможность для реализации.

Kent Club руководствуется глобальными целями. Одна из них увидеть в своих рядах 200 000 резидентов уже за один год. Это реальная цифра, потому что на раннем этапе развития в клубе насчитывалось 57 000 членов. Цель на 3 года: 700 000, а через 10 лет - 15 000 000 пользователей. Таким образом, главная цель - создание самого крупного и полезного сообщества в мире.

Автором идеи создания Kent Club является Павел Павлюк - президент Международной ассоциации интеграции иностранцев в Испании, бизнесмен, меценат. Основную карьеру в бизнесе он сделал в Великобритании, сейчас уже девять лет живет в Испании. С момента переезда Павла на Тенерифе и началась история Kent Club. В 2011 году стартовала первая интерактивная встреча клуба, а в 2017 открылось первое региональное представительство в России. К 2020 были зарегистрированы компании Kent Capital, Kent Technologies, Kent Women Club и Kentavr Business Club.

Павел Павлюк, президент Международной ассоциации интеграции иностранцев в Испании, бизнесмен, меценат

Клуб начинал свою работу с организации отдыха на Канарских островах, проведения клубных мероприятий, работал с недвижимостью, арендой элитных апартаментов, юридически сопровождал сделки с недвижимостью, оказывал поддержку в организации бизнеса и открытии банковских счетов. Позднее Kent Club стал помогать постоянным резидентам в адаптации, содействовать в поиске деловых партнеров для бизнеса. Сейчас же к этому списку добавились организация благотворительных акций и фестивалей, а также помощь в реализации товаров и услуг участников клуба.

Большую область активности Kent Club занимает онлайн-деятельность. А именно клубная платформа в виде онлайн ресурса. На ней активно работает Р2Р-сервис для купли-продажи внутренних активов клуба. При этом в сообществе есть партнерская программа — вознаграждение от клуба за вклад в его развитие.

Также разрабатываются дополнительные сервисы, например, такие как:

• Kent Shop - где партнеры могут предлагать свои качественные товары и услуги;

• Kent Travel - то, с чего начинал свою деятельность Kent Club. Теперь же услуги по организации отдыха можно будет получить не только на Тенерифе, но и в других странах;

• Kent Masters - здесь эксперты могут поделиться своими навыками и компетентными знаниями, дать экспертную консультацию по нужному вопросу. Аудитория же сможет найти качественных наставников, педагогов, тренеров;

• Kent Work - биржа для фрилансеров, где желающие смогут найти работу, обрести новую профессию, найти партнеров по бизнесу;

• Kent Bank - проект, который упростит банковские операции участников клуба. Карта банка будет использовать систему Mastercard, мультивалютную, дружественную к пользователю в любой стране;

• Kent Building - большая строительная компания Тенерифе, занимающаяся строительством экодомов из экоматериалов;

• Kent Fund - фонд накопления для членов клуба. Включает жилищную и медицинскую программы.

Как стать резидентом клуба?

• Зарегистрироваться на платформе

• Приобрести клубную карту

Kent Club — это клуб с открытым лицом, где каждый может расти и развиваться.

Kent Club — это алгоритм благополучия!