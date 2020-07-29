Десант на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии продолжаются соревнования в рамках Всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». На очередном этапе этих состязаний военнослужащие Вооруженных сил РФ и Росгвардии выполнят специальное задание - преодоление скального участка местности. Это происходит в районе ледника Терскол. Скалолазы со штатным оружием и в полной экипировке (вес которой составляет не менее 30 кг) преодолевают крутой скальный участок протяженностью до 150 метров.

Всего в соревнованиях принимает участие более 150 человек из состава подразделений, подготовленных для выполнения задач в высокогорной местности. Команда ВДВ лидирует после выполнения пяти специальных задач конкурса. «Мы определяем лучшие подразделения, которые представляют военные округа, Воздушно-десантные войска, Северный флот и военные учебные заведения, где практикуется горная подготовка», - рассказал заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ полковник Александр Украинец.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ и Росгвардии выполнят специальное задание - преодоление скального участка местности. Фото: пресс-служба Министерства обороны

Военнослужащие высокогорных подразделений в рамках конкурса совершали десантирование с марш-броском на северной стороне горы Эльбрус.

Военнослужащие высокогорных подразделений в рамках конкурса совершали десантирование с марш-броском на северной стороне горы Эльбрус. Фото: пресс-служба Министерства обороны

Десантирование проводилось из вертолетов армейской авиации. После десантирования группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа. По итогам Всероссийского этапа соревнования будет назван лучший альпинистский взвод в составе 12 военнослужащих, который будет представлять Россию на Международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо». Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 года.

По итогам Всероссийского этапа соревнования будет назван лучший альпинистский взвод в составе 12 военнослужащих. Фото: пресс-служба Министерства обороны