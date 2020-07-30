В московской квартире нашли тело писателя

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир по проспекту Жукова скончался заслуженный работник культуры Юрий Петрович Скальский. Мужчина умер на 89-м году жизни. Тело Юрия Петровича обнаружила его жена Нина, она же и вызвала на место оперативные службы.

«Прибывшими на место оперативниками была констатирована смерть 88-летнего Юрия Скальского. Предварительно установлено, что мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

Юрий Петрович Скальский писал под псевдоним Юрий Агатов. Автор ряда рассказов, очерков и юморесок. Член Союза писателей России, член Союза журналистов Российской Федерации. Имеет почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Наиболее известны такие повести Юрия Петровича, как "Зеленый листочек", "Разгаданная загадка", "Фотографии из старого альбома", раскрывающих малоизвестные события периода Великой Отечественной войны; "Дорога на Голгофу" - рассказа о трех поколениях советских разведчиков, события которого охватывают период 30х-90х годов ХХ века.