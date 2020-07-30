«У меня кровь идет, а он с Ангелиной закрылся. Я реально так больше не могу». Опубликована очередная переписка сестер Хачатурян о приставании отца

Завтра, 31 июля 2020 года, спустя два года после убийства, в Басманном суде состоится первое (предварительное) заседание по делу сестер Хачатурян. Несмотря на мнение экспертов, в том числе и судмед, на мнение общественности и массовые акции поддержки, девочек будут судить, как убийц. По самой тяжкой статье уголовного кодекса РФ.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян стали своего рода уже именами нарицательными. Они, пожалуй, самые известные на сегодняшний день в России жертвы домашнего насилия. Или все же убийцы? Теперь этот вопрос предстоит решить суду.

Напомним, что сестры убили своего родного отца Михаила Хачатуряна в июле 2018 года, нанеся ему более 36 ножевых ранений. Однако, в процессе следствия выяснилось, что многие годы девочки подвергались насилию в собственной семье, в том числе и сексуальному. Собственно, это и послужило мотивом страшного поступка.

Судебно-психиатрическая экспертиза даже признала одну из сестер – младшую Марию, невменяемой на момент совершения преступления. Настолько ее угнетало поведение отца. Долгие годы она жаловалась на Михаила и родне и подругам, но никто ничего не мог сделать.

Накануне в общественное пространство попала переписка Марии Хачатурян и одноклассницей (все эти сведения есть в материалах уголовного дела).

«Пахан уехал в церковь, а я с Ермак (подруга) в «Весну» поехала. Он приехал через час и я не успела до его прихода прийти, я заказала такси, Крис сказала (ему), что я за прокладками пошла, он ждал у подъезда. Я думала, что все с телефона удалила, но забыла удалить, что в такси звонила. И он узнал, что я с подругой от «Весны» приехала, Он на глазах у всех соседей избил (девушка использует более жесткое выражение – ред.) кулаками, кровь пошла, я упала. Дома тоже избил, ножом тыкал, приставал. Пока что уснул, но сказал, что с его комнаты не выйду, сказал, проснется и дальше поговорим)».

То есть отец бил и сексуально домогался своей несовершеннолетней дочери за то, что она гуляла с подругой по торговому центру, пока он сам был в церкви. Еще эпизод, свидетельствующей о том, что родные сестры и мать Михаила Хачатуряна прекрасно знали о то, что творилось у него в семье.

На сегодняшний день сестрам за содеянное грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

«Бабуля с Нонной (сестра Хачатуряна – ред.) свалили вчера к себе, остался только пахан, мы-девками, и Серый (брат – ред.). Она сегодня же обратно с Нонной и эта с*ка сказала папе, что мама сказала Нелли, что папа пристает к Ангелине, и что мы об этом знаем. Папа на с Ангелиной позвал, меня об стенку шибанул (в оригинале выражение более крепкое – ред.) ее за волосы тянул, потом со мной в комнате закрылся и, как обычно, с дробовиком, Меня опять избил, кулаком по голове ударил, у меня с уха кровь идет, сейчас с Ангелиной закрылся, я реально так больше не могу…»

Отец без разбора удовлетворял свои потребности — побить, унизить, домогаться ко всем тремя дочерям по кругу.

«К Ангелине как приставал, так и будет. Она не может ему ничего сказать, она всегда соглашается на все. Ко мне он боится, потому что я не промолчу».

Переписки очень много, она эмоциональная, с матом и слезами. Часто девушка пишет подруге до глубокой ночи, приходя в себя после очередных побоев.

«Он нам перцовым баллончиком по лицам пшикал. Мы дышать не могли. Я ослепла минут на 10, все лицо жжет. Я не могууу. Почему с нами. Я максимум до этой ночи вытерплю. Все. Предел. Чтобы он уснул уже».

На сегодняшний день сестрам за содеянное грозит до 20 лет тюрьмы. Им предъявлено обвинение по статье 105 УК Рф «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Защита девочек (и многочисленные общественные деятели, политики и звезды ТВ) настаивают на том, что это была самооборона. Теперь все решения на усмотрения суда, адвокаты написали ходатайство о суде присяжных.

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