В Москве в историческом здании нашли расчленённое тело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку сделали рабочие при демонтаже перегородок заброшенного исторического здания в московских Текстильщиках. В расселенном трехэтажном доме по улице Чистова строители обнаружили расчлененное человеческое тело. На место сразу вызвали оперативные службы.

«В заброшенном историческом здании по улице Чистова, в ходе ремонтных работ, были обнаружены расчлененные части человеческого тела. Пол и возраст в настоящее время установить не представляется возможным, как и личность умершего. Останки были направлены на судмедэкспертизу, которая поможет установить принадлежность частей тела, а также, вероятно, поможет определить личность погибшего», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего преступления. Оперативникам предстоит восстановить полную картину случившегося и найти причастных к происшествию лиц.