Какие улицы перекроют в Москве 2 августа 2020 года из-за полумарафона

2 августа 2020 года в центре Москвы пройдет ежегодный полумарафон. Во время спортивного праздника участники пробегут разные дистанции. Зарегистрироваться уже нельзя. Тем временем столичное Управление ГИБДД ГУ МВД России опубликовало список перекрытых дорог. Рассказываем, какие улицы перекроют.

— Ограничения движения транспортных средств вводятся с 6:30 и снимаются по мере завершения мероприятий. Информируем, что в период с 00:01 до 12:30 на участках марафона будет ограничено парковочное пространство. Просим водителей заранее выбирать маршрут , а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Будет ограничено движение транспорта на:

- съезде с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области;

- Крымской эстакаде;

- Крымском проезде;

- Старой площади;

- Китайгородском проезде.

В этом году из-за эпидемической ситуации за участниками обещают жестко следить. Бежать в масках, конечно, никто не заставит. Но вот вход в шатер для регистрации только в масках и перчатках. Также всем спортсменам рекомендовали сдать тест ПЦР на ковид не менее чем за двое суток до забега. В средствах защиты будут также организаторы и волонтеры.

Забег на 5 км начнется в 8:15. Полумарафон — 21 км — стартует в 9:00. Закончить планируют в 13:00. Стартово-финишный городок открыт для зрителей, вход свободный. Организаторы призывают гостей подбадривать даже незнакомых участников.

МАРШРУТ ЗАБЕГА

На время проведения полумарафона эти улицы будут перекрывать.

Улица Лужники – Лужнецкая набережная – улица Хамовнический Вал – Фрунзенская набережная – Новокрымский проезд – улица Остоженка – Соймоновский проезд – Пречистенская набережная – Кремлевская набережная – Москворецкая набережная –Устьинская набережная –– Котельническая набережная – Гончарная набережная – Краснохолмская набережная – разворот в обратном направлении перед Саринским проездом – Краснохолмская набережная – Гончарная набережная – Котельническая набережная – Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – Пречистенская набережная – Фрунзенская набережная – улица Хамовнический Вал – Лужнецкая набережная – улица Лужники.