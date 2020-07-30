2020-07-30T17:25:02+03:00
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В Москве Тверскую улицу частично закроют на два дня

Коммунальные службы заменят асфальт и обновят разметку
Светлана ВОЛКОВА
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Тверскую улицу закроют на ремонтТверскую улицу закроют на ремонтФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице продолжается традиционный летний ремонт дорог. На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки «единым ковром», то есть одновременно на всей ширине проезжей части.

Точную дату пока не называют, поскольку ее будут выбирать с учётом погоды. Но уже известно, что дорожное полотно планируют обновить в выходные, когда на улицах меньше машин.

«На время работ движение автомобилей на участке общей длиной 1,3 километра будет полностью перекрыто, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Об этом заранее предупредим жителей, чтобы они спланировали свои поездки в центр».

По его словам, асфальт на этом отрезке Тверской последний раз меняли в 2016 году. Тогда его также уложили без швов, «единым ковром». В итоге дорога спокойно продержалась без ремонта пять лет. Хотя по правилам на магистралях первой категории, к которым относится Тверская, обновлять дорожное полотно нужно раз в три года.

Только сейчас на главной улице столицы из-за оживленного движения начали появляться колеи. Из-за них может машины могут попасть в аварию. Поэтому после обследования потенциально опасного участка по решению специальной городской комиссии Тверскую улицу собрались ремонтировать. Коммунальщики обещают управиться с асфальтом примерно за два дня. При этом работать будут ускоренно и круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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