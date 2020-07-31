Невероятный фокус умирания

Капитолина КОКШЕНЕВА, литературный критик, доктор филологических наук

В романе Александра Потемкина сосредоточены новейшие идеи различных областей науки, дана острая критика современного состояния мира, а также - злободневная публицистика. Автор смело включил в роман статьи (их пишет герой), актуальная всеохватность которых, быть может, через сто лет много скажет жаждущему знания потомку о политических и гуманитарных «буднях» начала XXI века. Напечатав три статьи внутри романа на русском и тут же дав переводы на испанский, английский, немецкий и китайский языки, автор этим приемом вынес роман вообще за скобки принятых литературных норм. А изящные китайские иероглифы смотрятся тут совершенно эстетски.

СТИХИЙНЫЕ МУТАЦИИ

Мне запомнилась реклама американской компании, страхующей жизнь: «Это - первый день жизни, которая вам еще осталась». Звучит почти нагло. Беспардонно бросается в лицо обывателю напоминание о том, что жизнь есть всего лишь «движение к концу». А смерть в сущности «лишена содержания». Вот этот самый мировой обыватель, коллективный герой и станет вторым «действующим лицом» романа «Соло Моно». А первым? Первым, центральным, героем-идеей будет Федор Михайлович Махоркин (в каждом потемкинском романе есть «достоевская рефлексия», и, хотя этот роман совершенно глобалистский по эстетике, «национальная родинка» на его «лице» все же осталась).

Огромную мировую идею («свою максиму») - создание сверхразумного, сверхмощного интеллекта «человека нового типа», имя которому «Соло Моно» - продумывает и наконец-то решает воплотить в жизнь тот самый Махоркин, фамилия которого звучит несколько нелепо для такой суперзадачи. (Вообще у Потемкина образы главных героев часто иронически снижены, а внешнее их убожество сильно и намеренно преувеличено.)

Интеллектуальное создание (на основе реальной биологической матрицы) хорошо тем, что его не будут одолевать желания «гомо сапиенса» - «половой инстинкт, желание убивать, гордыня, алчность, чревоугодие». В Соло Моно (как, впрочем, и в самом герое, подготовившем свой разум для такого фундаментального эксперимента) не будет никакой «отвратительной природной порчи, внесенной в биокупаж… стихийными мутациями».

Соло Моно - это существо, полностью занятое интеллектуальным рациональным содержанием и напрочь лишенное каких-либо чувственных «разнузданных желаний»: «Соло Моно фактически стало частью моего собственного существа; кроме идеи создания жителя Вселенной, в голове моей ничего нет и быть не может».

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ

Соло Моно «должен быть бесполым сверхсуществом». Оно (он) - «хозяин Вселенной», «новый бог», «новый житель Вселенной», подобным которому станет и будущий человек. Он - фантастический кумир, в котором будут радикально исправлены все «погрешности природы». (С помощью нанопикофемтопинцета и сборщика атомов можно будет «собирать» «нового человека» - и как бы фантастично это ни звучало, такую задачу сегодня тоже решают ученые, создавшие уже «сборщики атомов».)

Соло Моно - это явление «созидательного разрушения», при появлении которого так же не учитываются «категории морали», как и при эволюции Вселенной (ведь нынче никто не печалится о «пещерном человеке» и его 15 HIC, полагает герой). И тут Александр Потемкин дерзко предлагает интеллектуалам, украшенным Нобелевскими премиями, менять ориентиры. Вместо популярного IQ как измерителя интеллекта предлагает новый показатель HIC - «эйч ай си» - higher intelligence consciousness - с предельным значением 200. Таким образом, HIC - единица высшего выражения сознания.

Соло Моно будет обладать интеллектом в 25 тысяч HIC («эйч ай си»), но «не станет этим пользоваться для корыстных и криминальных целей». Хотя, конечно, мировой обыватель общаться с таким сверхсуществом не сможет - слишком разный интеллектуальный ранжир. Впрочем, с Богом нынешний обыватель, как мы знаем, может общаться, а вот со всемогущим Соло Моно - нет.

В общем, вся эта история с проектированием Соло Моно развертывается в сознании путешествующего Махоркина - роман написан монологически, практически как разговор с самим собой, в нем нет даже абзацев. Герой движется с севера на юг страны, т. к. на юге находится потенциальный спонсор грандиозного мирового проекта. Спонсор откажется финансировать проект, и Махоркин тут же «переведет» свое сознание в иную плоскость и в мир иной, предварительно написав честное «Письмо ученым» об опасности создания искусственного интеллекта.

В соединении Соло + Моно (критическое усиление «одного», «единственного») передается как степень надежд героя (Махоркина), так и, смею предположить, уверенность автора романа в пронизывающем наш мир моногамном ожидании тотального изменения человека. Впрочем, ухо улавливает и другое имя - еврейского царя Соломона, что переводится как шалом - «мир», в значении «не война», или шалем - как «совершенный», «цельный». Идея зашкаливающей единственности и отдельности ассоциативно сопрягается с совершенным… И такое «совершенное» не может не быть не спорным.

Путешествие сознания закончится вполне традиционным и очень человеческим вопросом: так есть ли что-то ТАМ, по ту сторону нашего мира и жизни? Если ожидание Соло Моно - это бегство в бессмертие, то финал романа только подтверждает, что есть даже в таком фантастическом пораженце и путешественнике, как Махоркин, предчувствие и предвестие Того, Кто больше и Соло Моно.

«РВАТЬ ЯГОДКИ, ВЛЮБЛЯТЬСЯ В МАШЕНЬКУ»

Мировой обыватель назван в романе «сивомасковцем». Назван именем маленького городка Сивая Маска, откуда происходит по рождению герой Махоркин, отказавшийся ради своей идеи Соло Моно от любых радостей жизни - «рвать ягодки, читать Пушкина, влюбляться в Машеньку, рожать детей» (от семьи и товарищества, от любви, счастья). Так что его душа для такого рода «гостеприимства закрыта, даже заколочена крупными гвоздями…».

Композиция романа - линейная структура, упирающаяся в запредельные пространства. И из этой устремленности читатель может сделать свой вывод. Или перед нами стрела пути, демонстрирующего полнейшую бессодержательность жизни. Или указание на то, что жизнь вечна и за «горизонтом».

Весь род людской (мировой обыватель, сивомасковец) собран в роман (в сознании героя). Он «стоит» и «смотрит», как «невероятный фокус умирания» мира, увиденный глазами Александра Потемкина, для него все еще полон не смерти, но жизни. Обывателю все еще нравится «рвать ягодки, читать Пушкина, влюбляться в Машеньку, рожать детей». И совсем не бессмысленной видится череда жизней и смертей.

Читатель незаметно для себя переходит на сторону обывателя.

Писатель остается в привычном одиночестве, «меланхолично прогуливая» своего героя среди руин цивилизации.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр ПОТЕМКИН - доктор экономических наук, предприниматель. Бывший начальник департамента по работе с крупнейшими налогоплательщиками Федеральной налоговой службы, государственный советник налоговой службы II ранга.

Профессор Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова. Бывший специальный корреспондент «Комсомольской правды». Автор 10 книг интеллектуальной прозы.