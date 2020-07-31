2020-07-30T21:35:57+03:00
Общество

Маски и перчатки нужно носить!

Ситуация остается стабильной благодаря действующим ограничениям
Анна МИХАЙЛОВА
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Вновь выявляемых случаев заболеваний коронавирусом в столице стало меньше в десять раз.Вновь выявляемых случаев заболеваний коронавирусом в столице стало меньше в десять раз.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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По всему миру продолжается борьба с коронавирусом. В Москве жизнь в новой реальности сложилась спокойная. Хотя объявленные из-за опасной инфекции ограничения постепенно отменяются, в столице помнят о безопасности. Для этого жители по-прежнему обязаны носить перчатки и маски в метро и наземке, магазинах, поликлиниках, торговых центрах и других общественных местах. Пока также действует временный отказ от массовых мероприятий и другие меры.

«Необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые сегодня есть, и распространить их в дальнейшем, - отметил на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц, до конца августа. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация».

Мэр сообщил, что вновь выявляемых случаев заболеваний коронавирусом в столице стало меньше в десять раз. Раньше количество новых больных достигало 6,5 тысячи в сутки. Теперь уже в течение месяца выявляется 650 случаев плюс-минус 50.

Марочный режим помогвет столице работаьь и жить. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Марочный режим помогвет столице работаьь и жить.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АКТУАЛЬНО

Во многих странах больных стало больше

Москва не спешила отказываться от ограничений, насколько это было реально. Взять те же маски, их все должны носить и сейчас, и в ближайшее время. В том числе благодаря этому ситуация в городе остается управляемой. А во многих странах поторопились отменить все правила, как только это стало возможно. Сейчас понятно, что основные ограничения там сняли рано. Отмена большинства или всех действующих правил уже через короткое время вернула страны мира к росту случаев заражений. Среди них - США, Бразилия, Китай, Испания, Южная Корея, Румыния.

В этой ситуации более дальновидная Москва смогла резко снизить количество пациентов с COVID в городе. В этом помогли серьезные меры по ограничению работы торговли, мест отдыха, образовательных учреждений и сферы услуг, переводу московских офисов на удаленку.

А как у них. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А как у них.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

При этом участились выборочные проверки на станциях метро - в вестибюлях и в поездах. Каждый день контролеры следят за тем, носят ли пассажиры маски, останавливают нарушителей и предупреждают, что в общественном транспорте столицы по-прежнему действует масочный режим. Тех, кто категорически отказывается надевать маску, ждет штраф в сумме 5 тысяч рублей.

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