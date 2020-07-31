2020-07-31T00:53:40+03:00
Общество

Детский городок в парке Северного речного вокзала: Пароход из фильма «Волга-Волга» и песочная фабрика

На огромной площадке поставят горки, батут, качели и полосу препятствий
Светлана ВОЛКОВА
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Пароход из знаменитого фильма 30-х годов "Волга-Волга" стал темой детского городка. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.Пароход из знаменитого фильма 30-х годов "Волга-Волга" стал темой детского городка. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
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Масштабная реконструкция Северного речного вокзала завершится в ближайший месяц. Для детей разных возрастов в привокзальном парке устроят огромный городок с необычными игровыми зонами.«По проекту максимально вернем парку его исторический облик, к примеру, в северной части разместится одна из игровых зон общей площадью более 900 квадратных метров, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В старых чертежах в этом месте нарисовали детскую площадку, но тогда она так и осталась на бумаге».

Общий вид детской площадки. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Общий вид детской площадки. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

КАК ПОИГРАЕМ

Главной темой станет советский фильм «Волга-Волга»:

1. В центре детского городка - многопалубный корабль, стилизованный под пароход «Севрюга». Его соберут из лесенок и деталей для лазания, спусков и тоннелей, штурвала и переговорного устройства. На борту корабля - ростовая панель с интерактивным маршрутом по каналам Москвы. Это будет навигационная карта капитана, а вахтенным журналом станет грифельная доска.

2. Рядом - песочная фабрика. На ней дети смогут «поработать» экскаваторщиками или мастерами конвейера, а также поиграть на ксилофоне и аэрофоне.

3. В южной части парка - еще одна большая игровая зона в едином стиле «Волга-Волга». Ее соберут из шести площадок размером от 200 до 270 квадратных метров. На них поставят:

Здесь будут комплексы для лазания со спусками и подъемами. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Здесь будут комплексы для лазания со спусками и подъемами. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

- комплексы для лазания со спусками и подъемами;

- качалки в виде животных для малышей;

- паровозик;

- звуковые интерактивные игрушки;

- батут;

- качели и карусели;

- полосу препятствий.

Все будет стилизовано под знаменитый фильм. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Все будет стилизовано под знаменитый фильм. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

КОГДА ПОГУЛЯЕМ

Парк планируют полностью обновить к 1 сентября этого года.

Пароход "Севрюга" на детской площадке Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Пароход "Севрюга" на детской площадке Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

ТТХ

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала - 49 гектаров. Здесь появятся:

- 19 километров дорожек и тропинок для прогулок;

- 26 павильонов;

- более 800 современных энергоэффективных фонарей;

- зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом;

- два воссозданных исторических фонтана и один новый «сухой»;

- отреставрированные ограждения, памятники, балюстрады;

- обновленные пять павильонов на причале, декоративные детали парковой архитектуры и лестничные спуски;

- около 7 тысяч деревьев и более 3 тысяч кустарников;

- более 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.

А еще в детском городке будет песочная фабрика. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

А еще в детском городке будет песочная фабрика. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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