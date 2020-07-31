В Центре паллиативной помощи в Москве капитально отремонтируют пять корпусов
В столице действует единая система паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому. Среди них - Московский многопрофильный центр паллиативной помощи в Марьиной Роще.
"За последние годы в Москве паллиативная помощь охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей, - сказал сегодня, 31 июля, мэр Сергей Собянин во время осмотра капремонта нового корпуса Центр паллиативной помощи. - Главным звеном в этой системе является Центр в Марьиной Роще, а его идеологическим центром по-прежнему остается первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой в Хамовниках. Сегодня выполняем крупную программу развития материально-технической базы всей этой системы".
По его словам, в Центре капитально отремонтируют пять корпусов. Один из них, в Марьиной Роще, будет готов уже этой осенью. А в следующем году начнут обновлять соседнее здание, в котором находится основной стационар. Для пациентов и их родственников в современных корпусах создадут все необходимые условия.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В действующем стационаре Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще на улице Двинцев развернуто 200 коек. Сегодня все они находятся в одном корпусе.
После ремонта эти же места разместят уже в двух зданиях – по 100 коек в каждом.
Комфортные палаты рассчитаны на 1-4 человек, с отдельным санузлом, подъемниками для перемещения маломобильных пациентов, многофункциональными кроватями с электроприводом. Все это позволяет пациенту сохранять самостоятельность максимально долго.
Для тех, кто не может сам дышать, работает специальное отделение, оборудованное системой подачи кислорода.
В новом корпусе Центра - кабинеты УЗИ и ЭКГ с современной медтехникой, передвижной рентген-аппарат, кафе, а также широкие выходы на 1-м этаже для свободного проезда в сквер больных даже на кроватях и колясках.
За пациентами будут следить 227 человек, в том числе 29 врачей, 90 медицинских сестер, 108 дополнительных сотрудников и волонтеров.
ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
В Москве для родственников неизлечимо больных пациентов круглосуточно работает горячая линия благотворительного фонда "Вера" – 8-800-700-84-36.
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ИСТОЧНИК KP.RU