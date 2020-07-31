2020-07-31T16:32:13+03:00
Общество

«Несмотря на вызовы, которые нам преподносит жизнь, линия работает»: Губернатор Подмосковья проверил работу завода «Мерседес»

Машины четырех моделей премиум-класса с весны 2019-го выпускают в Солнечногорске
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦАвтор фото: Константин СЕМЕНЕЦ
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В разгар пандемии коронавируса в столичном регионе пришлось полностью приостановить работу многим промышленным предприятиям. Мера понятная - нельзя было допустить активного распространения ковида. Когда ситуация начала исправляться, производство вновь запустили. Заводы и цеха теперь соблюдают санитарные правила, рабочие в масках и перчатках, специальные сотрудники проверяют у всех температуру и следят за состоянием коллег.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как работает по новым правилам безопасности автомобильный завод «Мерседес» в Солнечногорске - здесь с весны 2019 года выпускают машины четырех разных моделей премиум-класса.

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- Очень приятно, что, несмотря на вызовы, которые нам преподносит жизнь, линия завода работает, машины производятся, - отметил Андрей Воробьёв. - Для нас большая честь, что в прошлом году сюда приезжал Президент Владимир Владимирович Путин и запускал предприятие. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем завод также продуктивно работал.

Сейчас на подмосковном заводе всемирноизвестного автоконцерна работают около 1 тысячи человек. (Новые кадры готовят в колледже «Подмосковье» в Клину - об этом компания договорилась с Правительством области). И за время пандемии ни один из сотрудников не был уволен.

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Сегодня губернатор Андрей Воробьёв вручил сотрудникам завода и его генеральному директору Акселю Бензе областные награды.

В свою очередь Бензе поблагодарил руководство Подмосковья за тесное сотрудничество и доверие.

- С самого начала строительства завода мы чувствовали большую поддержку со стороны руководства региона. Завод «Мерседес-Бенц» - это результат наших совместных усилий, крепкого партнерства и взаимной поддержки. Работать в Московской области, - большая честь для всей компании и для меня лично.

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

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