Открытие бахчевых развалов в Москве: Онлайн-продажа с бесплатной доставкой и арбузы по 25 рублей за кило

Арбузы наступают! Сегодня, 3 августа, по всей Москве открываются 240 бахчевых развалов. Более 200 из них - на специальных уличных площадках, а остальные - при магазинах. Полный список адресов - на портале «Открытые данные Москвы» (data.mos.ru). В каждом округе разместится более сорока точек. Самыми богатыми на арбузы и дыни будут Южный и Юго-Восточный округа.

«По многолетней традиции сразу после дня ВДВ в городе появляются бахчевые развалы, - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - В этом году их больше, чем в прошлом. Тогда работали 230 точек. Цены не сильно отличаются от прошлогодних, даже в некоторых местах арбузы продаются дешевле».

ОТКУДА ВКУСНЯШКИ

В этом году арбузы и дыни везут в столицу из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

Каждая партия проходит исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Такое заключение Роспотребнадзора продавцы обязаны вывесить на видном месте.

Арбузы едут в Москву из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ПОЧЕМ

Цены на бахчевых развалах этим летом в среднем такие (за кг):

Арбуз - 25-40 руб.

Дыня сорта Торпеда - 80-100 руб.

Дыня сорта Колхозница - 50-70 руб.

Для сравнения: в 2019 году - арбуз продавали за 25-30 руб., дыни Торпеда за 80-90 руб. и Колхозница за 60-70 руб.

Цены в торговых сетях (за кг):

«Перекресток»

арбуз - 24 руб. 90 коп.

арбуз без косточек – 83 руб. 90 коп.

арбуз желтый – 73 руб. 90 коп.

дыня Торпеда – 79 руб. 90 коп.

дыня Гуляби – 99 руб. 90 коп.

дыня Колхозница – 69 руб. 90 коп.

«Пятерочка»

арбуз - 24 руб. 90 коп.

дыня Торпеда – 55 руб. 90 коп.

«Карусель»

арбуз – 24 руб. 99 коп.

арбуз желтый – 73 руб. 99 коп.

дыня Гуляби – 99 руб. 99 коп.

дыня Колхозница – 69 руб. 99 коп.

дыня Торпеда – 79 руб. 99 коп.

«Авоська»

арбуз – 26 руб. 90 коп.

дыня Гуляби – 55 руб. 90 коп.

«Дикси»

дыня - 59 руб. 99 коп.

«Верный»

дыня Торпеда – 59 руб. 99 коп.

«Ашан»

арбуз – 34 руб.

дыня желтая - 189 руб.

дыня Гуляби – 99 руб.

«Магнолия»

арбуз - 34 руб. 90 коп.

«Азбука вкуса»

арбуз – от 39 руб.

арбуз с желтой мякотью – 78 руб.

дыня Гуляби – 78 руб.

дыня Колхозница- 85,9 руб.

дыня Торпеда - 98 руб.

Спелый арбуз отзывается на стук звонкоФото: Андрей ЦЫГАНОВ

ФИШКА СЕЗОНА

Электронный бахчевой развал - примета ковидного лета. Через онлайн-сервис Яндекс. Лавка арбузы доставляют бесплатно и круглосуточно за 10 - 15 минут со 150 складов по всей Москве, включая Зеленоград.

Все полосатики выращены в России. Например, первая поставка придет из Усть-Лабинской Краснодарского края, затем из Астраханской и Волгоградской областей. Сорта - «продюсер», «холодок» и др. Ежедневно и до конца сезона планируется онлайн-продажа порядка шести фур сочной ягоды в день.

Каждая доставка бесконтактная. При этом сборщики заказов и курьеры носят маски и перчатки. Всем работникам и посетителям склада измеряют температуру. А сами склады проходят дезинфекцию дважды в день. Арбузы хранятся здесь в специальных поддонах.

Внимание!

- Заказать онлайн можно только арбуз или арбуз вместе с любыми другими продуктами.

- Доставляют только целые арбузы.

- Вес арбуза - 8 кг, перевес за счет сервиса, недовес покупателю компенсируют.

ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ РАБОТАЮТ

Арбузные развалы будут открыты в городе по 1 октября. На каждом официальном торговом месте должны вывесить стенд с режимом работы и ценниками на товар.

Продавец обязан работать в специальной форме, в маске и перчатках, а также иметь при себе медицинскую книжку и свидетельство о поверке весов. При необходимости он должен показать покупателю сертификат на арбузы и дыни, а также выдать жалобную книгу.

Запрещено:

- торговать с земли, а также на газонах, в арках зданий, на обочинах дорог и в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метро;

- использовать безмены, бытовые, медицинские, почтовые весы;

- надрезать и продавать частями арбузы и дыни.

Продавать большие ягоды должны только в специально отведенных местах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВЫБИРАЕМ АРБУЗ

А «девочки» вкуснее!

Правило 1.

Размер имеет значение.

Большая ягода, на которую часто ведутся покупатели, вовсе не является гарантией отменного вкуса и зрелости. Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины - не очень крупный, но и не слишком маленький.

Правило 2.

Твердая блестящая корка.

У спелой ягоды корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. При созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы - значит арбуз «зеленый».

Правило 3.

Степень полосатости.

У каждого уважающего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным.

Правило 4.

Желтый бочок.

У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.

У вкусного арбуза - твердая блестящая корка.Фото: Мария ЛЕНЦ

Правило 5.

Сухой хвостик.

Созрев, правильный арбуз «отключается» от бахчи с помощью пересыхания хвостика. Но помним, что сухой хвостик может появиться и у давно сорванных неспелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь вкупе со всеми остальными.

Правило 6.

Арбуз - ягода двуполая.

У «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у «девочек» - плоский и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.

Правило 7.

«Звонкие» арбузы.

У спелой ягоды звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками. У спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать.

Если опустить кусок арбуза в воду, нитратный окрасит ее, от натурального она только помутнеет.Фото: Павел КЛОКОВ

Кстати

Есть и простой народный метод проверки качества продукта. Достаточно опустить маленький кусок в стакан воды - у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной - только помутнеет.