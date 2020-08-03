Открытие бахчевых развалов в Москве: Онлайн-продажа с бесплатной доставкой и арбузы по 25 рублей за кило
Арбузы наступают! Сегодня, 3 августа, по всей Москве открываются 240 бахчевых развалов. Более 200 из них - на специальных уличных площадках, а остальные - при магазинах. Полный список адресов - на портале «Открытые данные Москвы» (data.mos.ru). В каждом округе разместится более сорока точек. Самыми богатыми на арбузы и дыни будут Южный и Юго-Восточный округа.
«По многолетней традиции сразу после дня ВДВ в городе появляются бахчевые развалы, - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - В этом году их больше, чем в прошлом. Тогда работали 230 точек. Цены не сильно отличаются от прошлогодних, даже в некоторых местах арбузы продаются дешевле».
ОТКУДА ВКУСНЯШКИ
В этом году арбузы и дыни везут в столицу из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.
Каждая партия проходит исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Такое заключение Роспотребнадзора продавцы обязаны вывесить на видном месте.
Арбузы едут в Москву из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЧТО ПОЧЕМ
Цены на бахчевых развалах этим летом в среднем такие (за кг):
Арбуз - 25-40 руб.
Дыня сорта Торпеда - 80-100 руб.
Дыня сорта Колхозница - 50-70 руб.
Для сравнения: в 2019 году - арбуз продавали за 25-30 руб., дыни Торпеда за 80-90 руб. и Колхозница за 60-70 руб.
Цены в торговых сетях (за кг):
«Перекресток»
арбуз - 24 руб. 90 коп.
арбуз без косточек – 83 руб. 90 коп.
арбуз желтый – 73 руб. 90 коп.
дыня Торпеда – 79 руб. 90 коп.
дыня Гуляби – 99 руб. 90 коп.
дыня Колхозница – 69 руб. 90 коп.
«Пятерочка»
арбуз - 24 руб. 90 коп.
дыня Торпеда – 55 руб. 90 коп.
«Карусель»
арбуз – 24 руб. 99 коп.
арбуз желтый – 73 руб. 99 коп.
дыня Гуляби – 99 руб. 99 коп.
дыня Колхозница – 69 руб. 99 коп.
дыня Торпеда – 79 руб. 99 коп.
«Авоська»
арбуз – 26 руб. 90 коп.
дыня Гуляби – 55 руб. 90 коп.
«Дикси»
дыня - 59 руб. 99 коп.
«Верный»
дыня Торпеда – 59 руб. 99 коп.
«Ашан»
арбуз – 34 руб.
дыня желтая - 189 руб.
дыня Гуляби – 99 руб.
«Магнолия»
арбуз - 34 руб. 90 коп.
«Азбука вкуса»
арбуз – от 39 руб.
арбуз с желтой мякотью – 78 руб.
дыня Гуляби – 78 руб.
дыня Колхозница- 85,9 руб.
дыня Торпеда - 98 руб.
Спелый арбуз отзывается на стук звонкоФото: Андрей ЦЫГАНОВ
ФИШКА СЕЗОНА
Электронный бахчевой развал - примета ковидного лета. Через онлайн-сервис Яндекс. Лавка арбузы доставляют бесплатно и круглосуточно за 10 - 15 минут со 150 складов по всей Москве, включая Зеленоград.
Все полосатики выращены в России. Например, первая поставка придет из Усть-Лабинской Краснодарского края, затем из Астраханской и Волгоградской областей. Сорта - «продюсер», «холодок» и др. Ежедневно и до конца сезона планируется онлайн-продажа порядка шести фур сочной ягоды в день.
Каждая доставка бесконтактная. При этом сборщики заказов и курьеры носят маски и перчатки. Всем работникам и посетителям склада измеряют температуру. А сами склады проходят дезинфекцию дважды в день. Арбузы хранятся здесь в специальных поддонах.
Внимание!
- Заказать онлайн можно только арбуз или арбуз вместе с любыми другими продуктами.
- Доставляют только целые арбузы.
- Вес арбуза - 8 кг, перевес за счет сервиса, недовес покупателю компенсируют.
ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ РАБОТАЮТ
Арбузные развалы будут открыты в городе по 1 октября. На каждом официальном торговом месте должны вывесить стенд с режимом работы и ценниками на товар.
Продавец обязан работать в специальной форме, в маске и перчатках, а также иметь при себе медицинскую книжку и свидетельство о поверке весов. При необходимости он должен показать покупателю сертификат на арбузы и дыни, а также выдать жалобную книгу.
Запрещено:
- торговать с земли, а также на газонах, в арках зданий, на обочинах дорог и в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метро;
- использовать безмены, бытовые, медицинские, почтовые весы;
- надрезать и продавать частями арбузы и дыни.
Продавать большие ягоды должны только в специально отведенных местах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
ВЫБИРАЕМ АРБУЗ
А «девочки» вкуснее!
Правило 1.
Размер имеет значение.
Большая ягода, на которую часто ведутся покупатели, вовсе не является гарантией отменного вкуса и зрелости. Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины - не очень крупный, но и не слишком маленький.
Правило 2.
Твердая блестящая корка.
У спелой ягоды корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. При созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы - значит арбуз «зеленый».
Правило 3.
Степень полосатости.
У каждого уважающего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным.
Правило 4.
Желтый бочок.
У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.
У вкусного арбуза - твердая блестящая корка.Фото: Мария ЛЕНЦ
Правило 5.
Сухой хвостик.
Созрев, правильный арбуз «отключается» от бахчи с помощью пересыхания хвостика. Но помним, что сухой хвостик может появиться и у давно сорванных неспелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь вкупе со всеми остальными.
Правило 6.
Арбуз - ягода двуполая.
У «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у «девочек» - плоский и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.
Правило 7.
«Звонкие» арбузы.
У спелой ягоды звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками. У спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать.
Если опустить кусок арбуза в воду, нитратный окрасит ее, от натурального она только помутнеет.Фото: Павел КЛОКОВ
Кстати
Есть и простой народный метод проверки качества продукта. Достаточно опустить маленький кусок в стакан воды - у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной - только помутнеет.
ИСТОЧНИК KP.RU