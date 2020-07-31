2020-07-31T21:03:39+03:00
Происшествия

Вандалы украли детали монумента «Солнечная система» на ВДНХ стоимостью более 2 млн рублей

Грабители скрылись из парка на такси
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Кража произошла на ВДНХ у аллеи Героев космонавтовКража произошла на ВДНХ у аллеи Героев космонавтовФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Все случилось июльской ночью в парке ВДНХ на аллее Героев Космоса. Около часа ночи в полицию поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Мужчина сообщил, что только что видел, как двое неизвестных выволокли из парка ВДНХ алюминий, загрузили его в машину и уехали в неизвестном направлении. Очевидец предположил, что этот - как ему тогда показалось - алюминий неизвестные украли. Прибывшая на место оперативная группа установила, что неизвестные вандалы похитили с монумента «Солнечная система» элементы осей, сделанные из ценного металла. По горячим следам, проверив все камеры наружного видеонаблюдения, были установлены и задержаны два жителя Москвы.

«В течении нескольких дней после кражи, были задержаны 41-летний Сергей П.* и 37-летний Антон В.*, которые полностью признали свою вину и раскаиваются в содеянном. По установленной информации, мужчины заранее запланировали кражу, приехали в парк ночью и путем свободного доступа похитили со скульптурной композиции «Солнечная система» элементы осей из сплава, содержащего драгоценные металлы. Общий ущерб от действий вандалов составил 2 058 045 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. В ходе допроса, оперативники выяснили, что грабители уже успели распорядиться дорогими элементами скульптурной композиции по своему усмотрению.

Стоит отметить, что монумент «Солнечная система» уже не первый раз привлекает внимание ищущих наживы граждан. Осенью 2017 года произошло идентичное преступление. Тогда грабители похитили оси планет монумента на 5,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
А был ли миллион долларов США? В Самаре отменили приговор фитнес-тренерам, попавшимся на вымогательстве
Скандальное дело о нападках на владельца сети АЗС Олега Бузина снова рассматривают в суде, защита фигурантов считает, что преступления квалифицированы неправильно
Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле
Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП»
«Жена гуляла с ребенком, они ни с кем не общались»: соседи рассказали об отношениях в семье рэпера Энди Картрайта
В парадной дома 134 на Невском проспекте всю ночь работали следователи, а сейчас там дежурят журналисты, которые пытаются выяснить, что на само деле произошло в нехорошей квартире музыканта
Новости 24
Магазин «Пятерочка» в ВАО закрыт из-за несоблюдения масочного режима
Жители еще семи домов в Коньково начали переселение по реновации
Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Москве
Москвичка оказалась в больнице после падения лифта
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Момент кражи телефона у внука экс-губернатора Хабаровского края попал на видео
В Москве однорукий охранник поймал школьника, выпавшего с 7 этажа
На станции Нахабино МЦД-2 открылся отреставрированный вокзал
В Подмосковье более 9,5 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
Московская филармония открывает концертный сезон
В восьми московских парках открылись веревочные городки
МВД: Полиция Москвы будет пресекать любые конфликты на национальной почве
Поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» в Москве по требованию полиции
В Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда
Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тысяч москвичей
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло
В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа