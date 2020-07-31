Вандалы украли детали монумента «Солнечная система» на ВДНХ стоимостью более 2 млн рублей

Все случилось июльской ночью в парке ВДНХ на аллее Героев Космоса. Около часа ночи в полицию поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Мужчина сообщил, что только что видел, как двое неизвестных выволокли из парка ВДНХ алюминий, загрузили его в машину и уехали в неизвестном направлении. Очевидец предположил, что этот - как ему тогда показалось - алюминий неизвестные украли. Прибывшая на место оперативная группа установила, что неизвестные вандалы похитили с монумента «Солнечная система» элементы осей, сделанные из ценного металла. По горячим следам, проверив все камеры наружного видеонаблюдения, были установлены и задержаны два жителя Москвы.

«В течении нескольких дней после кражи, были задержаны 41-летний Сергей П.* и 37-летний Антон В.*, которые полностью признали свою вину и раскаиваются в содеянном. По установленной информации, мужчины заранее запланировали кражу, приехали в парк ночью и путем свободного доступа похитили со скульптурной композиции «Солнечная система» элементы осей из сплава, содержащего драгоценные металлы. Общий ущерб от действий вандалов составил 2 058 045 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. В ходе допроса, оперативники выяснили, что грабители уже успели распорядиться дорогими элементами скульптурной композиции по своему усмотрению.

Стоит отметить, что монумент «Солнечная система» уже не первый раз привлекает внимание ищущих наживы граждан. Осенью 2017 года произошло идентичное преступление. Тогда грабители похитили оси планет монумента на 5,6 млн рублей.