В Москве Тверскую улицу будут ремонтировать 3 и 4 августа

В понедельник, 3 августа, и во вторник, 4 августа, водители не смогут проехать на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка. Маршрут закроют для автотранспорта из-за ремонта асфальта.

Напомним, ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в порядок приведут отрезок длиной 1,3 километра. Асфальт уложат заново по бесшовной технологии "единым ковром". Последний раз таким же способом ремонтировали Тверскую в 2016 году.

"Покрытие заменят одновременно на всей ширине проезжей части, - объяснил заммэра. - Это позволяет существенно сократить время ремонта. Для сравнения - замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели".

Ремонт будут проводить с 00.00 3 августа до 24.00 4 августа. В мэрии Москвы просят горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты.