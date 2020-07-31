2020-07-31T22:56:25+03:00
Общество

В Москве Тверскую улицу будут ремонтировать 3 и 4 августа

На два дня частично закроют движение машин
Светлана ВОЛКОВА
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Улицу Тверскую будут ремонтировать два дня.Улицу Тверскую будут ремонтировать два дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 3 августа, и во вторник, 4 августа, водители не смогут проехать на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка. Маршрут закроют для автотранспорта из-за ремонта асфальта.

Напомним, ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в порядок приведут отрезок длиной 1,3 километра. Асфальт уложат заново по бесшовной технологии "единым ковром". Последний раз таким же способом ремонтировали Тверскую в 2016 году.

"Покрытие заменят одновременно на всей ширине проезжей части, - объяснил заммэра. - Это позволяет существенно сократить время ремонта. Для сравнения - замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели".

Ремонт будут проводить с 00.00 3 августа до 24.00 4 августа. В мэрии Москвы просят горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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