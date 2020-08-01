В Подмосковье задержали мошенников, которые пытались продать фальшивые ценные бумаги на 20 млрд рублей

Подмосковные полицейские накрыли группу мошенников, которые пыталась обналичить фальшивые ценные бумаги на рекордную сумму. 20 миллиардов рублей!

Аферу пытались провернуть несколько мужчин. Они явились в отделение одного из крупных банков в городе Щелково и предъявили большой пакет депозитных сертификатов. (Это ценные бумаги, которые подтверждают, что такой-то такой-то действительно внес в банк указанную сумму, - Авт.).

Сотрудники банка заподозрили неладное, сообщили в службу безопасности. А те уже подключили профессионалов.

В задержании приняли участие сотрудники Управления Экономической Безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и их коллеги из самого Щелкова.

- 31 июля Щелковский городской суд отправил руководителя этой преступной группы и четверых его помощников под арест, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере». Максимальное наказание по ней - штраф до 1 млн рублей или до 12 лет колонии.

- На данный момент это рекордный номинал выявленной партии поддельных ценных бумаг в истории Московской области, - сообщил источник.