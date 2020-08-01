2020-08-01T00:47:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали мошенников, которые пытались продать фальшивые ценные бумаги на 20 млрд рублей

Главаря и четверых его подельников уже отправили под арест
Александр РОГОЗА@rogozavr
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В Подмосковье задержали мошенников, которые пытались продать фальшивые ценные бумаги на 20 млрд рублейВ Подмосковье задержали мошенников, которые пытались продать фальшивые ценные бумаги на 20 млрд рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подмосковные полицейские накрыли группу мошенников, которые пыталась обналичить фальшивые ценные бумаги на рекордную сумму. 20 миллиардов рублей!

Аферу пытались провернуть несколько мужчин. Они явились в отделение одного из крупных банков в городе Щелково и предъявили большой пакет депозитных сертификатов. (Это ценные бумаги, которые подтверждают, что такой-то такой-то действительно внес в банк указанную сумму, - Авт.).

Сотрудники банка заподозрили неладное, сообщили в службу безопасности. А те уже подключили профессионалов.

В задержании приняли участие сотрудники Управления Экономической Безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и их коллеги из самого Щелкова.

- 31 июля Щелковский городской суд отправил руководителя этой преступной группы и четверых его помощников под арест, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере». Максимальное наказание по ней - штраф до 1 млн рублей или до 12 лет колонии.

- На данный момент это рекордный номинал выявленной партии поддельных ценных бумаг в истории Московской области, - сообщил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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