В аэропорту «Шереметьево» бензовоз протаранил самолет

Необычное ДТП произошло в аэропорту «Шереметьево», участниками которого стал грузовик с самолетным топливом и огромный Airbus, припаркованный неподалеку от взлетной полосы. В Сети уже появились кадры, снятые одним из очевидцев. На них видно, как бензовоз воткнулся под носовую часть самолета, но разъехаться с ним, увы, не смог. Габариты не позволили.

В результате на передней части фюзеляжа серьезные повреждения, в ближайшее время Airbus проведет в ремонте. А вот кабина грузовика вряд ли подлежит восстановлению. Она всмятку. При этом водитель бензовоза чудом выжил. Состояние его здоровья сейчас уточняется.

Очевидно, что авария могла иметь более жесткие последствия. Особенно если цистерна была полна горючего.

Кстати, подобные ЧП уже случались в «Шереметьево». Например, в мае прошлого года грузовик техслужбы врезался в Boeing компании «Nordwind Airlines». Водителю, как выяснилось позже, стало плохо за рулем и он не справился с управлением. В итоге получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Пассажиров в самолете не было и больше никто не пострадал.

Также напомним, что сегодня, 1 августа, в нашей стране частично возобновили международное авиасообщение - первый рейс отправился утром в субботу из аэропорта «Шереметьево» в Стамбул. Также есть возможность улететь в Великобританию и Танзанию (государство в Восточной Африке).