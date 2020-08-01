Откуда в модном кафе советская мозаика и куда вообще смотрит домовой Жужа: новые достопримечательности Солянки

Район Солянки называют хипстерским местом столицы. Здесь страшно любит тусить продвинутая молодежь и подростки. Сегодня я вылил на голову пузырек зеленки, надел свой самый клоунский наряд и вышел осмотреть достопримечательности этого места.

Кошка на Солянке

Не успел выйти из метро на Солянке, как увидел на стене здания по улице Забелина такое изображение котика, съевшего рыбку. С 2019 года я наблюдал точно такого же на стене вегетарианского кафе на Таганке, потом котэ был замечен на здании приемной Совета Федерации, в паре метров о входа в метро Библиотека имени Ленина. Это же животное видели в Калуге. Теперь вот Солянка. Назначение кошки остается непонятным, под изображением нашлась дырка в стене, заполненная банками и мусором.

Не успел выйти из метро на Солянке, как увидел на стене здания по улице Забелина такое изображение котика, съевшего рыбку.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Портрет врача

Свернув в Большой Трехсвятительский переулок, обнаружил портрет врача. Летом этого года портреты врачей-героев нашего времени появились на улицах города, в частности, фотографии 33 лучших врачей разместили на билбордах. Но, к сожалению, увиденный мной портрет, был попыткой примазаться к акции. Кто именно запечатлен на портрете - осталось загадкой. Имя доктора на портрете не написали. Зато большими буквами на видном месте указали автора работы - художника Александра Осмоловского, молодого человека, активно промышляющего в инстаграме видеоуроками по рисованию и портретами на заказ.

Поздравляю, Александр, хорошо придумали. Реклама плохой не бывает. Или все-таки бывает?

Свернув в Большой Трехсвятительский переулок, обнаружил портрет врача.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В сцаном углу появился писсуар

Вообще-то нынешние места славятся памятниками жадности. Неподалеку, на Хохловке, уже есть историческое место, которое знатоки-москововеды называют "Памятником жадности". Он представляет собой странную щель между двумя домами, существующую не одно столетие.

Как рассказывает историк Москвы Алексей Иванов, на месте щели до середины 18 века протекала речка Рачка. Потом ее забрали в трубу и зарыли, но оставшийся после этого кусочек территории хозяева смежных участков никак не могли поделить. В девятнадцатом веке суд, которому обрыдли склоки соседей, постановил считать кусочек ничьим, таким, чтобы никто из соседей не мог его застраивать. Так странный угол существует и по сей день и используется мужчинами не по назначению. Второе название памятника жадности - "сцаный угол".

Неподалеку, на Хохловке, уже есть историческое место, которое знатоки-москововеды называют "Памятником жадности".Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Вдохнув побольше воздуха, чтобы не наслаждаться восхитительным амбре, я приблизился к сцаному углу и мгновенно сдулся. Потому что не поверил глазам: там появился восхитительный арт-объект в виде писсуара, выполненного из дерева. Писсуар можно было прикрыть ширмочкой из веревочек, на полочке я обнаружил пепельницу, пустую бутылку португальского вина и "драматическую трилогию" Бомарше. Судя по всему, писсуар - продукт хендмейда, оснащенный съемным блоком для опорожнения емкости. Кто будет присматривать за чистотой объекта - загадка. Автор работы не подписался.

Знаменитое окно-музей, в котором выставляли старинные двери - заменили на обычную дыру в стене. Фото: АГН "Москва"

Вместо старейшей булочной - барбекюшечная

Изменения коснулись старинных заведений. На Покровке вместо старейшей булочной-кондитерской, работавшей с 1911 года, теперь - барбекюшечная с адским названием «Peklo». Знаменитое окно-музей, в котором выставляли старинные двери - заменили на обычную дыру в стене. Так сейчас модно: можно ставить стулья и ходить через окно. А ещё историческое оформление, на которое собирали деньги всем миром - замазывают, а ведь два года назад, когда разразился скандал по поводу исчезновения булочной с насиженного места, градозащитница Наталья Тарнавская в интервью КП говорила, что внешний вид магазина не изменится, потому что фасад закреплён в охранной документации Мосгорнаследия.

На Покровке вместо старейшей булочной-кондитерской, работавшей с 1911 года, теперь - барбекюшечная с адским названием «Peklo».Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Пока удивлялся происходящему, заметил, что во всех кафе в округе сидят люди, а «Пекло» - пустует! Может, случайность, а может быть - вмешалась Жужа. Как рассказывала мне Елена Замятина, бывшая хозяйка этого места, Жужа - местная домовая. Когда здесь была булочная, Жужа любила подшучивать над продавцами, двигать мебель и даже прогонять тех, кто ей не нравился.

афе представляет собой гараж, где хипстеры кучно сидят не только за столиками, но и между ними, прямо на полу, а еще на ступеньках окрестных зданий и на земле, постелив неперсидские ковры.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Бар "Сюр" и странная история с мозаикой

Потихоньку я добрался до кафе «Сюр», которое недавно открылось на пересечении Подкопаевского и Большого Трехсвятительского переулках и было расхвалено всеми хипстерскими изданиями и блогами. Кафе представляет собой гараж, где хипстеры кучно сидят не только за столиками, но и между ними, прямо на полу, а еще на ступеньках окрестных зданий и на земле, постелив неперсидские ковры. Я спросил тетеньку за барной стойкой, куда мне сесть:

- А подсаживайтесь, к кому хотите, у нас такая концепция, - сказала девушка.

Бар "Сюр"Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Я пошел к столику в глубине гаража, у стены, украшенной советской мозаикой, и убедился, что мозаика на месте, никто ее никому не вернул. А ведь обещали. Пару недель назад, когда заведение только открылось, представители "Архнадзора" неожиданно обратили внимание, что мозаика со стены нового бара раньше украшала стену дома во дворе НИИ "Графит" на улице Электродной, пока не была сбита... В интернете поднялся шум, потом выступил владелец кафе и сказал, что эту мозаику он купил на авито и готов ее отдать для восстановления.

Может быть, вся эта акция тоже была рекламной. Но, как рассказывают коллекционеры, нынче продажа советских мозаик - дело прибыльное.

Да я и сам убедился, позвонил по телефону на Авито, и мне предложили советского Ленина площадью 30 квадратных метров за 350 тысяч рублей.

В Армянском переулке, напротив Белорусского посольства, историк Михаил Коробко показал мне секретное местечко: сохранившийся с советских времен Союз филателистов.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Советская филателия

В Армянском переулке, напротив Белорусского посольства, историк Михаил Коробко показал мне секретное местечко: сохранившийся с советских времен Союз филателистов. Место располагается в старинном особняке, середины XVIII века, принадлежавшем в свое время семье Хитрово.

Место располагается в старинном особняке, середины XVIII века, принадлежавшем в свое время семье Хитрово.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Дом спрятан во дворах, может, поэтому о нем забыли, не реставрируют, а филателисты обитают здесь аж с 1957 года, в круглом зале с высокими окнами и следами лепнины под потолком. Здесь можно заказать и посмотреть альбом с марками или открытками. Я смотрел старую Москву. Дяденька, усевшийся за древний стол с зеленым сукном, разглядывал советских актрис.