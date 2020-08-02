Кабинка колеса обозрения в Москве перевернулась вверх ногами

Днем 2 августа в Измайловском парке замерло большое колесо обозрения. Напомним, в парке работают два аналогичных аттракциона — второе почти в два раза меньше. Сломавшееся чертово колесо в высоту 51 метр. Одна из кабинок оказалась перевернута на 180 градуса.

По счастливой случайности «вагонетка» шла пустой. Она сделала кульбит как раз в тот момент, когда завершала свой круг и была следующей в очереди на посадку отдыхающих. Техсотрудники срочно затормозили колесо.

— Посетители колеса обозрения уже почти двадцать минут находятся в воздухе. Аттракцион остановили и все сидят. Людям из других кабинок приходится ждать, пока сотрудники аттракциона устранят проблему, — сообщил корреспонденту kp.ru очевидец происшествия.

— Благо кабинки без стекол. Снизу удалось докричаться до тех, кто наверху и объяснить, что все нормально, поводов для паники нет. А то представьте лица тех, кто остановился в самой пиковой точке и не понимает, почему аттракцион дальше не идет, — поделились другие свидетели.

В администрации парка «Комсомолке» сообщили, что техники работают над устранением неполадки, а «все нужные службы проинформированы об инциденте».

Колесо обозрения в Измайловском парке только в конце июля вновь начало работу после коронавирусного карантина. Аттракцион поставили в 1957 году ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Тогда оно было одним из самых высоких в мире. Несмотря на свой гигантский вес — 68 тонн, потребляет рекордно малое количество электричества, сравнивое с бытовыми приборами.

В 2007 году его реконструировали, причем в проекте принял участие инженер-разработчик советского аттракциона. На разного рода краеведческих ресурсах можно найти информацию о том, что колесо еще ни разу не выходило из строя.