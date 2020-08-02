На проспекте Маршала Жукова посреди проезжей части провалился асфальт

Проспект Маршала Жукова — длинное шоссе, которое пронзает несколько районов на северо-западе Москвы. Здесь 2 августа провалился асфальт посреди проезжей части. Все случилось в районе Хорошево-Мневники. Пострадавших нет.

В Департаменте транспорта столицы сообщили, что из-за инцидента пришлось закрыть этот участок магистрали от улицы Демьяна Бедного до 3-й Хорошевской. Это довольно протяженный отрезок, который начинается от станции МЦК «Хорошевская» и заканчивается перекрестком в сторону зеленой зоны Октябрьское радиополе.

Объезжать провал советуют по 3-й Хорошевской и по улице Мневники. Из-за провала на проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы № т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы № 20.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — напутствуют в Дептрансе.

На место приехали пожарные, но работы им не нашлось. Очевидцы сообщают, что также присутствуют сотрудники ГИБДД.

Отметим, что на месте провала проводились дорожные работы. Асфальт рухнул как раз там, где колесила габаритная строительная техника. При этом специалисты называют самой частой причиной провалов дорог в мегаполисе — подземные воды. Не только природные, но и искусственные: грунт под асфальтом размывают дырявые коммуникации водоснабжения. А его плотность при строительстве не проверяют, ведь экспертиза стоит дорого.

Когда откроют движение на Маршала Жукова — городские службы сказать не готовы. Если столь крупная магистраль провалилась в одном месте, значит брешь может пробить и в другом. В понедельник, 3 августа, в районе могут собираться пробки.