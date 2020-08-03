В Москве студентке удалось убежать от мужчины, который пытался мастурбировать

Все случилось ранним утром на улице Панферова в Москве. 19-летняя студентка Ксения П.* возвращалась домой от подруги, когда услышала позади странные шаги. Оглянувшись, девушка заметила неизвестного мужчину, следовавшего за ней. Ксюша испугалась и ускорила шаг, незнакомец не отставал. Мужчина стал кричать Ксении, чтобы она остановилась и что ему нужно поговорить с ней. Добродушная студентка подумала, что мужчина просто заблудился и ему нужна помощь, и решила остановиться. Незнакомец подошел к ней и стал предлагать девушке деньги за удовлетворение его сексуальных фантазий.

«Незнакомец предложил девушке 5000 рублей за то, чтобы она посмотрела, как он сам себя удовлетворяет. Ксения ответила отказом и спешно направилась в сторону дома. Мужчина продолжил ее преследовать и уговаривать согласиться на его предложение. Студентка быстро забежала в подъезд и захлопнула дверь. Через окно она увидела, что неизвестный продолжает стоять под окнами и выслеживать, куда она направилась», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Испуганная девушка рассказала о случившемся отцу, который и вызвал полицию. В настоящий момент оперативники проводят проверку и разыскивают неизвестного, который приставал к 19-летней Ксении с непристойными предложениями.