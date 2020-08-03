Реконструкцию Филёвского канализационного канала в Москве завершат осенью

На западе столицы продолжается строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта. Напомним, новая 6-полосная вылетная магистраль пройдет вдоль путей МЦД-1 и свяжет Москва-Сити с платной скоростной дорогой – обходом Одинцова. Длина трассы со съездами - порядка 11 километров.

"Это один из крупных и сложных дорожных проектов, - сказал сегодня, 3 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра участка дороги, где проводится реконструкция Филёвского канализационного канала. - Сейчас здесь начались общестроительные работы, перекладка инженерных коммуникаций, включая частичное переустройство Филёвского канализационного канала. Это делается, прежде всего, для того чтобы исключить динамические нагрузки на сооружение от потока автомобилей и обеспечить безопасность его конструкций".

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Северный дублёр Кутузовского проспекта в ближайшие годы совпадёт с маршрутом Филевского канала. Поэтому коммунальную трассу решили обновить, в том числе построить дополнительный участок канала из стеклопластиковых труб диаметром 3000 миллиметров.

В дальнейшем специалистам будет проще обслуживать и ремонтировать канализационную систему - без ограничений движения транспорта на дублере Кутузовского проспекта.

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Вынос трубопровода за пределы границ будущей магистрали начали в октябре 2019 года. Порядок наведут на участке Филёвского канала длиной около 3 километров - от улицы Шеногина вдоль Шелепихинской набережной до дома № 20 по Краснопресненской набережной (магазин "Пятёрочка").

Реконструкцию Филёвского канализационного канала планируют завершить осенью этого года.

Кстати, ранее с 2005 по 2016 годы уже построили участки дублёра (усиления) Филёвского канала от Живописной улицы до улицы Шеногина. Их общая длина - 5 км, диаметр – от 1 920 до 3 030 мм.

ТТХ

Филёвский канализационный канал построили в столице в 1973 году. Он стал главной артерией системы водоотведения северо-запада и запада Москвы, а также Красногорска, Химок и других городов Московской области.

Общая длина подводящего канала - свыше 8 километров.

Маршрут - от Живописной улицы, вдоль Карамышевской набережной к Филёвской насосной станции "Мосводоканала".

Трасса сделана из железобетонных труб диаметром от 2 720 до 3 500 мм.