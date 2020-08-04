Программу поддержки бизнеса можно увеличить до 10-15% ВВП

Об этом в интервью журналу «Компания» заявил председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Говоря о сегодняшнем оживлении экономики, он предложил собственный рецепт сохранения существующей динамики - поддержать жизнедеятельность компаний и стимулировать спрос в тех отраслях, которые уверенно можно отнести к жизнеспособным.

Первая, по мнению эксперта, решается за счёт расширения программы кредитования на выплату зарплат. Ее необходимо расширить ее с перечня пострадавших отраслей на тех, у кого упала выручка, например, ниже 70% относительно первого квартала этого года. Это позволит решить сразу три задачи - сохранить одновременно и бизнес, занятость и компетенции сотрудников.

Также необходимо возобновить потребительский интерес к тем отраслям, где спрос пока не восстановился в должной мере - к ресторанам или индустрии красоты. Он приводит в интервью удачное решение из туриндустрии - «кэшбэк» - это когда возвращается 15 тысяч рублей при покупке поездки внутри России. Такое субсидирование или «кэшбэк» в индустрии красоты, в частности, очень актуально было бы сейчас, так как траты на сферу услуг отстают относительно прошлого года на 25%.

«Нужно понимать, что особенность этого кризиса в том, что он экономический, но не финансовый, делает акцент Дмитрий Пешнев-Подольский на специфике коронавирусного кризиса. - Наша финансовая система может справиться с гораздо более серьезными расходами на меры поддержки. Я думаю, что программу поддержки можно было бы увеличить в разы, а может быть даже на порядок - минимум до 10-15% ВВП, - считает он.

Также он видит возможный источник заимствований на меры поддержки в виде выпуска государственных облигаций, причём как на федеральном, так и региональном уровне, в первую очередь в Москве. По мнению эксперта, Москва может выпустить собственных облигаций на 100 млрд рублей, и эти привлечённые деньги можно направить на будущие меры поддержки бизнеса как дальнейшее развитие антикризисной экономической программы Москвы, разработанной оперативным штабом под руководством вице-мэра Владимира Ефимова.

Говоря об опыте Москвы, эксперт называет столичный антикризисный кейс актом проявления политической воли. «Объективно Москва со своим пакетом антикризисных экономических мер обошла все мировые столицы. Что важно, помощь бизнесу была адресной и быстрой - это к разговору об антикризисном менеджменте, который продемонстрировал штаб Владимира Ефимова. А если смотреть в более широком смысле, то в пандемию московские власти продемонстрировали пример политической воли. Мы же прекрасно понимаем, что многие решения в таких жестких обстоятельствах по умолчанию не могут быть популярными, - отмечает Дмитрий Пешнев-Подольский.

Перспективным путем дальнейшей поддержки бизнеса эксперт считает продолжение начатого в рамках оперативного штаба Москвы диалога с бизнесом, и считает, что бизнес и власть не только готовы к постоянной работе по совместной выработке эффективных экономических решений, но и видит в этой совместной работе синергетический эффект. «Сейчас ни у кого уже не осталось иллюзий, что кризис пройдёт и все будет по старому. Не будет. И поэтому, как я уже говорил, речь сейчас идёт не только о выживании, а ни много ни мало, о построении фундамента для новой экономики города и трансформации традиционной экономики в инновационную. И конечно власти стоило бы спросить бизнес, что необходимо сделать для того, чтобы он смог работать и развиваться в этой самой экономике будущего. Собрать лучших представителей разных отраслей за одним столом, туда же посадить тех, кто принимает решения - вот и получится та самая синергия, необходимость которой мы все хорошо осознаём. Тем более что опыт такой у Москвы уже есть», - заключает Дмитрий Пешнев-Подольский.