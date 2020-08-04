"Дочка проснулась и увидела в комнате огромную змею": Удав заполз в квартиру москвички, пока вся семья спала

Несколько дней назад 23-летнюю Татьяну разбудила спрыгнувшая на пол кошка. Девушка открыла глаза и увидела, что животное на что-то очень внимательно и настороженно смотрит. Таня надела линзы и решила проверить, чем так заинтересовался питомец. Подойдя поближе, девушка опешила - посреди своей комнаты она увидела огромную 1,5-метровую змею. Татьяна перепугалась, схватила кошку на руки и выскочила из комнаты.

—Таня разбудила нас, рассказала, что увидела змею, я была в шоке, в соседней комнате спала наша вторая 7-летняя дочка. Хорошо, что кошка разбудила её, когда заметила, — говорит мама девочки Светлана.

После обнаружения незваного гостя жителям квартиры было уже не до сна. Заходить в комнату старшей дочери они больше не пытались, а наблюдали за происходящим через соседнее окно, пока Светлана обзванивала все возможные службы.

— В какой-то момент змея выползла на подоконник и пролежала там около получаса, потом заползла обратно и больше мы её не видели. Я успела её рассмотреть, у неё была узкая голова и туловище 7-8 сантиметров в диаметре. Было очень страшно, что она может как-то попасть в другую комнату, — говорит женщина.

Женщина сообщила в полицию и в ветеринарные службы. Один из звонков закончился удачно, Светлану связали со специалистом по змеям, мужчина согласился приехать и забрать рептилию. Через 30 минут он уже был на месте, тщательно обыскал комнату, но змеи нигде не было. Специалист предположил, что она могла покинуть квартиру через окно, так же, как и пришла, а значит легко могла попасть в другую квартиру.

— Мы подняли на ноги соседей, их нужно было предупредить, ведь у многих есть маленькие дети. Спрашивали консьержку, у кого могла быть такая змея. Но она говорила, что понятия не имеет, обращались за помощью к управляющей компании. Но результата нет, шестые сутки мы живём в ужасе за себя и своих детей, — говорит Светлана

Хозяйка рептилии всё-же нашлась, до неё дошли разговоры соседей о путешествующей по дому змее. Женщина рассказала, что этот 1,5-метровый удав принадлежит её племяннице, и он пропал несколько дней назад. Змея и раньше вскрывала террариум и уползала, но никогда раньше не покидала пределов комнаты и его спокойно возвращали обратно. На этот раз экзотический хищник проделал большой путь и, по всей видимости, может его продолжать. Жильцы ЖЛ уже неделю не могут спать спокойно, потому что неизвестно, к кому змея может забраться на этот раз.

— Даже сама хозяйка квартиры, из которой сбежала змея, её боится. Но она готова с нами заниматься поисками. Самое страшное, что службы не реагируют на наши заявления. В прошлом году у нас в ЖК была подобная ситуация, у соседей сбежал королевский питон, мы не покупали квартиру в серпентарии, это просто ненормально, — возмущается женщина.

Светлана надеется, что удав всё-таки найдётся, и семья снова сможет спокойно засыпать по ночам.