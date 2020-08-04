Задержан десантник, который напал на росгвардейца в парке Горького

Неспокойно прошел День воздушно-десантных войск в Москве 2 августа. Праздник омрачила массовая стычка голубых беретов с сотрудниками Росгвардии. Один из бывших военнослужащих ВДВ ударил силовика в челюсть. По данным kp.ru, пострадавший — срочник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

— Нападавший задержан. 4 августа будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

По статье грозит от 5 до 10 лет колонии в зависимости от тяжести вреда. Ранее корреспонденту «Комсомольской правды» удалось найти участника потасовки. Он рассказал, что конфликт спровоцировали именно дембеля ВДВ. Агрессию вызвало задержание одного из участников гуляний.

— Он был пьян, вел себя вызывающе. Его положили лицом в асфальт и взяли в кольцо срочники. Наши кинулись на них и требовали отдать парня. Следом подтянулась полиция и штатные сотрудники ОМОН, — рассказал kp.ru участник потасовки.

Далее в рядах вэдэвэшников случился раскол. Одни провоцировали силовиков, подходили вплотную, бранились и начинали качать права. Другие пытались отвести в сторону буйных.

— Один из наших ударил росгвардейца в лицо. Тот пытался отбиться дубинкой. В какой-то момент десантники даже попытались взять его в окружение, так же как и гвардейцы держали нашего. Но омоновцы отбили своего.

По словам собеседника издания, весь конфликт длился около получаса. Некоторых задержали, но вскоре опустили. Нападавшего взяли уже позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/793997" frameborder="0"></iframe> Во время Дня ВДВ в парке Горького десантники подрались с сотрудниками Росгвардии.

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