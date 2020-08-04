Пожар в хостеле в Москве: спасатели эвакуировали всех постояльцев

Утром 4 августа в пожарную службу позвонили жители Басманного района Москвы. Рассказали о пожаре в зданиях в Гарднеровском переулке. Это в 300 метрах от МГТУ им. Баумана.

Изначально полыхал небольшой ангар. Пламя разбушевалось и перекинулось на соседний двухэтажный дом. В нем расположен недорогой хостел. Дым и огонь вырывались прямо из-под крыши. Всех постояльцев эвакуировали.

— Заявка поступила в 10:44 — возгорание по адресу Гарднеровский переулок, 3 строение 4а. Наши подразделения незамедлительно прибыли на место. Горел ангар и пламя перекинулось на кровлю здания рядом. В 11:26 пожар был потушен, — сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным экстренных служб, за помощью ко врачам никто не обращался. Сейчас инспекторы пожарной охраны будут устанавливать причину возгорания. В открытых справочниках нет информации о том, кому принадлежат площади. Сам склад — это одноэтажный небольшой ангар. К нему примыкают другие нежилые постройки.

Накануне в Москве случился еще один обсуждаемый пожар. Эвакуировали жильцов дома на улице Автозаводской. Из газовой трубы многоэтажки вырывалось пламя. Оказалось, что замкнуло оборудование в подвале. Возгорание потушили за 10 минут.

На алтайской турбазе недавно также сняли сильный пожар. Чтобы выжить, отдыхающим пришлось прыгать из окон. Из окна сиганула семейная пара с ребенком. Позже у них диагностировали множество ушибов и отравление угарным газом. Когда возгорание потушили, то стали разбираться, как местная администрация соблюдает технику безопасности. Выяснилось, что бизнесмены не поставили пожарную сигнализацию и даже не закупили огнетушители.