«Выясняем, откуда они летели»: В Можайском районе разбился мотодельтаплан - два человека погибли

В Московской области разбился легкомоторный летательный аппарат - мотодельтаплан.

- В 14:24 в дежурную часть поступил звонок о жесткой посадке мотоделтаплана в районе 97 километра трассы М-1 «Беларусь», это Можайский район Подмосковья, - сообщили сайту kp.ru в пресс-службе МЧС Московской области. - На борту находились два человека.

По словам источника в экстренных службах, сам момент жесткой посадки видели несколько автомобилистов, ехавших по трассе.

На месте сейчас работают экстренные службы. Фото: МЧС

- По их словам, мотодельтаплан начал снижаться и вдруг как будто свалился в пике. Возможно, зацепился за высокие деревья.

Один из мотодельтапланеристов, мужчина 36 лет, скончался на месте, получив тяжелую травму голову. Второго, повредившего голову и позвоночник, приехавшие на вызов медики госпитализировали, но спасти не смогли - молодой человек умер уже в больнице.

Пилот Вячеслав К., погибший в результате падения мотодельтаплана.

На месте сейчас работают сотрудники МЧС.

- В том числе пытаемся сейчас выяснить, откуда они летели, - говорит источник. - По крайней мере, рядом нет более-менее крупных аэродромов. Тогда как для разбега, чтобы подняться в воздух, как минимум необходима ровная грунтовая площадка длиной не менее 200 метров.

Мотодельтаплан представляют собой крыло, под которым закреплена тележка для двух человек - пилота и пассажира. Также, в отличие от обычного дельтаплана, он имеет винто-моторную установку с двигателем. Обычно полеты происходят на высоте около 100 метров и чуть выше.